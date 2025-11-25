 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV atstovas lankosi Abu Dabyje ir kalbasi su rusais

2025-11-25 08:59
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-11-25 08:59

Taikos derybos dėl Ukrainos (nuotr. SCANPIX)
13

JAV armijos sekretorius Dan Driscoll lankosi Abu Dabyje, kur susitinka su Rusijos pareigūnais, CBS News pranešė du JAV pareigūnai ir du diplomatiniai šaltiniai.

„Sekretorius Driscoll (pirmadienio vakarą – red. past.) keletui valandų susitiko su Rusijos delegacijos nariais Abu Dabyje. Jis planuoja susitikti su jais dar kartą (antradienį – red. past.), kad aptartų taikos procesą ir sparčiai pažengtų taikos derybose“, – „CBS News“ pranešė JAV pareigūnas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nėra aišku, kas dar sudaro JAV delegaciją Abu Dabyje.

Susitikimai vyksta prezidentui Donaldui Trumpui intensyviai siekiant užtikrinti beveik ketverius metus trunkančio Rusijos karo prieš Ukrainą pabaigą.

Savaitgalį vyko ukrainiečių ir amerikiečių derybos Ženevoje, kur buvo kalbama apie karo pabaigą. Skelbiama, kad jose dalyvavo ir D. Driscoll.

Baltieji rūmai: susitarta dėl didžiosios daugumos taikos plano punktų

JAV prezidento administracija tvirtina, kad jau susitarta dėl didžiosios daugumos plano, kuriuo siekiama nutraukti karą prieš Ukrainą, punktų, liko tik „keletas nesutarimų“. Kaip informuoja „Ukrinform“ korespondentas, apie tai žurnalistams pranešė Baltųjų rūmų atstovė spaudai Karoline Leavitt.

„Visi optimistiškai vertina vakarykščius įvykius Ženevoje“, – pirmadienį sakė ji. 

Pasak K. Leavitt, valstybės sekretorius Marco Rubio, specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas ir visa komanda dirbo prie 28 taikos plano punktų. Atstovė akcentavo, kad jį parengė Jungtinės Amerikos Valstijos, o procese dalyvavo abi pusės – tiek rusai, tiek ukrainiečiai.

„Buvo susitarta dėl didžiosios daugumos šių punktų“, – tikino JAV administracijos atstovė. Ji patikslino, kad Ukrainos pusė dirbo prie formuluočių.

„Todėl mums atrodo, kad esame labai geroje pozicijoje“, – dėstė K. Leavitt. Tuo pat metu ji pabrėžė, kad Vašingtonas nori susitarti dėl visų punktų.

„Žinoma, turėsime užtikrinti, kad su jais sutiktų ir kita šio karo šalis – rusai“, – kalbėjo K. Leavitt.

Paprašyta pakomentuoti, ar prezidentas Donaldas Trumpas palieka galioti ketvirtadienio terminą, atstovė pažymėjo, kad D. Trumpas nori, jog „šis susitarimas būtų sudarytas kuo greičiau, ir tiki, kad jo komanda daro viską, ką gali, kad jis pasiektų finišo tiesiąją“.

Kaip jau skelbė „Ukrinform“, Ukraina ir JAV po abiejų šalių delegacijų derybų Ženevoje susitarė toliau dirbti prie bendrų taikos susitarimo pasiūlymų. Šalys patvirtino, kad bet kokiame būsimame susitarime turi būti visapusiškai gerbiamas Ukrainos suverenitetas, be to, jis turi užtikrinti ilgalaikę ir teisingą taiką. Šalys po derybų parengė atnaujintą ir pataisytą taikos pagrindų dokumentą.

