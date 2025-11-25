 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Baltieji rūmai atsakė, ar Trumpas iš tikrųjų palaiko Rusiją kare prieš Ukrainą

2025-11-25 07:30 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt
2025-11-25 07:30

Baltieji rūmai pirmadienį atmetė kritiką, įskaitant ir iš Respublikonų partijos, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas palaiko Rusiją, siekdamas užbaigti karą Ukrainoje.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
13

Baltieji rūmai pirmadienį atmetė kritiką, įskaitant ir iš Respublikonų partijos, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas palaiko Rusiją, siekdamas užbaigti karą Ukrainoje.

0

„Mintis, kad Jungtinės Amerikos Valstijos šiame kare nebendradarbiauja su abiem pusėmis vienodai, kad jį užbaigtų, yra visiškai ir absoliučiai klaidinga“, – žurnalistams sakė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt.

TAIP PAT SKAITYKITE:

K. Leavitt taip pat teigė, kad D. Trumpas „turi vilties ir yra optimistiškai“ nusiteikęs, kad pavyks parengti planą, kaip užbaigti karą, kurį sukėlė Rusijos plataus masto invazija į Ukrainą.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Reaguodamas į JAV taikos planą Ukrainos parlamento vadovas nubrėžė raudonąsias linijas

Ukrainos parlamento pirmininkas Ruslanas Stefančiukas pirmadienį dar kartą nubrėžė raudonąsias linijas ir atmetė kai kuriuos kompromisus, tęsiantis konsultacijoms dėl JAV vadovaujamo taikos plano. 

„Jokio Rusijos okupuotos Ukrainos teritorijos pripažinimo, jokio Ukrainos gynybos pajėgų ribojimo, jokio veto dėl Ukrainos teisės rinktis būsimus aljansus“, – Stokholme vykstančiame Tarptautinės Krymo platformos viršūnių susitikime sakė R. Stefančiukas.

Jis pabrėžė, kad Ukraina yra pasirengusi pradėti esmines derybas dėl karo pabaigos, tačiau teigė, kad nuolaidos dėl kalbos, religijos ir tautinės tapatybės yra neįmanomos. 

Tikras taikos procesas turi būti grindžiamas itin aiškiu principu: „nieko apie Ukrainą be Ukrainos, nieko apie Europą be Europos“, sakė jis. 

Tikras taikos planas numatytų skatinti Ukrainos ir Europos ginklų pramonę bei gerinti Ukrainos infrastruktūros gynybą ore, sakė R. Stefančiukas ir paragino suteikti Ukrainai saugumo garantijas bei sugriežtinti sankcijas Rusijai. 

Šios saugumo garantijos turėtų apimti priėmimą į Europos Sąjungą (ES) ir narystę NATO, sakė jis. 

Pasak R. Stefančiuko, Kyjivas ir toliau tikisi prieigos prie įšaldytų Rusijos lėšų – šimtų milijonų dolerių, laikomų Europoje, kaip kainos už Rusijos agresiją. 

Iš pradžių JAV pateiktame taikos plane buvo numatyta, kad Ukraina atiduos teritorijas, įskaitant tas, kurių Rusija nėra okupavusi, sumažins savo kariuomenę ir galės įstoti į ES, bet ne į NATO. Ukrainai ir jos sąjungininkėms Europoje reikalaujant, planas buvo keičiamas, dėl jo toliau diskutuojama.

