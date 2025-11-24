 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Baltieji rūmai: vis dar yra keletas nesutarimų dėl taikos Ukrainoje plano

2025-11-24 23:13 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-24 23:13

JAV prezidento Donaldo Trumpo atstovė spaudai Karoline Leavitt žurnalistams pareiškė, kad derybos dėl karo Ukrainoje pabaigos buvo produktyvios, tačiau vis dar yra keletas nesutarimų.

Karoline Leavitt (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidento Donaldo Trumpo atstovė spaudai Karoline Leavitt žurnalistams pareiškė, kad derybos dėl karo Ukrainoje pabaigos buvo produktyvios, tačiau vis dar yra keletas nesutarimų.

0

Ji taip pat pridūrė, kad šiuo metu nėra planų, kad D. Trumpas ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitiktų šią savaitę.

K/ Leavitt atkreipė dėmesį, kad patikslintas planas turės būti vėl pateiktas rusams.

„Yra skubos jausmas. Prezidentas nori, kad šis susitarimas būtų sudarytas ir karas baigtųsi“, – sakė ji.

Anot Baltųjų rūmų atstovės, D. Trumpas daro didelį spaudimą abiem lyderiams.

JAV prezidentas nori, kad šis susitarimas būtų sudarytas „kuo greičiau“, tvirtina K. Leavitt.

Ji taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad JAV vis dar siunčia arba parduoda didelį kiekį ginklų NATO šalims ir tai „negali tęstis amžinai“.

Paklausta apie šiandien įvykusį D. Trumpo pokalbį su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu, K. Leavitt patikino, kad Rusijos ir Ukrainos klausimas buvo aptartas, bet pokalbio pagrindinis dėmesys buvo skirtas JAV ir Kinijos santykiams.

