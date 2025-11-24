Ukrainos delegacija grįžta iš Ženevos: skelbia apie tolimesnius žingsnius

Ukrainos ir Norvegijos lyderiai aptarė diplomatinę situaciją ir dvišalį bendradarbiavimą. V. Zelenskis padėkojo Norvegijai už patarimus ir paramą, rašo UNIAN.
„Norvegija, kaip visada, padeda“, – pažymėjo V. Zelenskis.
Zelenskis spręs dėl tolimesnių žingsnių
„Dabar mūsų delegacija grįžta namo, ir šį vakarą laukiu išsamios ataskaitos apie derybų Ženevoje eigą bei pagrindinius partnerių akcentus. Remdamasis ataskaitų rezultatais, spręsiu dėl tolimesnių žingsnių ir jų laiko“, – pabrėžė prezidentas.
V. Zelenskis pridūrė, kad koordinavimas su Europa ir kitais pasaulio partneriais bus tęsiamas.
„Tikimės pasiekti reikiamų rezultatų, ir esu dėkingas visiems, kurie palaiko Ukrainą“, – sakė valstybės vadovas.
