  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Briuselyje susitikę ES ir JAV prekybos ministrai aptaria tarifų susitarimo įgyvendinimą

2025-11-24 10:32 / šaltinis: ELTA
2025-11-24 10:32

Europos Sąjungos prekybos ministrai pirmadienį Briuselyje susitinka su savo kolegomis iš JAV – prekybos sekretoriumi Howardu Lutnicku ir prekybos reikalų atstovu Jamiesonu Greeru – kad aptartų konfliktus tarpusavio santykiuose.

ES vėliava (nuotr. SCANPIX)

Darbotvarkėje – liepos mėnesį sudaryto JAV ir ES susitarimo dėl tarifų įgyvendinimas, taip pat tokios pasaulinės problemos, kaip pertekliniai pajėgumai ir protekcionizmas.

0

Darbotvarkėje – liepos mėnesį sudaryto JAV ir ES susitarimo dėl tarifų įgyvendinimas, taip pat tokios pasaulinės problemos, kaip pertekliniai pajėgumai ir protekcionizmas.

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas susitarė, kad daugumai ES importo į JAV bus taikomas 15 proc. bazinis tarifas.

Anksčiau Vašingtonas grasino įvesti daug didesnius tarifus.

Mainais ES padarė keletą nuolaidų, įskaitant pažadą iki D. Trumpo kadencijos pabaigos nupirkti 750 mlrd. JAV dolerių vertės JAV energijos ir įgyvendinti kitas dideles investicijas.

Tačiau kai kurios susitarimo detalės ir jų įgyvendinimas vis dar nėra aiškūs.

ES taip pat nerimauja dėl pasekmių, kurias gali sukelti D. Trumpo vykdoma Vašingtono ribojanti prekybos politika.

Baiminamasi, kad JAV muitai prekėms iš kitų regionų gali lemti, jog pasaulyje pagaminta perteklinė produkcija bus parduodama dempingo kainomis į ES, o ne į JAV, ir tas pigus importas sukels papildomą įtampą Europos šalių ekonomikoms.

