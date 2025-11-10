Ukraina ir ES ruošia naujas sankcijas Rusijai: Zelenskis skelbia, prieš ką jos bus nukreiptos

„Šiandien Ukraina įvedė sankcijas. Rusija tęsia savo karą, todėl mes kartu su partneriais turime daryti stiprų spaudimą – tokį, kurį Rusija tikrai pajustų, kuris atneštų jiems nuostolių ir būtų juntamas politiškai“, – tvirtino V. Zelenskis.
„Šiandienos dekretai dėl sankcijų nukreipti prieš politikos veikėjus – Rusijos vyriausybės pareigūnus, dirbančius su okupantais, įvairius propagandistus, kurie teisina (Rusijos prezidento Vladimiro) Putino veiksmus ir bando „normalizuoti“ karą ir okupaciją. Taip pat įvedame sankcijas kolaborantams ir visiems tiems, kurie tarnauja Rusijos karo mašinai“, – sakė jis.
Pasak V. Zelenskio, Rusija ne kartą bandė apgauti pasaulį dėl to, kas vyksta, ir sutrikdyti procesus, kuriuose dalyvauja Jungtinės Amerikos Valstijos ir Europa. Jis pažymėjo, kad „viskas sulaukia atskiros reakcijos, atskirų sankcijų“.
„Kartu su savo ES partneriais jau rengiame 20-ąjį sankcijų paketą. Tikimės, kad šio paketo turinys bus parengtas per mėnesį, ir siūlome į 20-ąjį ES sankcijų paketą įtraukti Rusijos juridinius ir fizinius asmenis, kurie vis dar pelnosi iš energijos išteklių. Taip pat bus pateikta naujausia informacija apie Ukrainos vaikų pagrobėjus – į tai turi būti reaguojama išties pasauliniu spaudimu. Be to, žinoma, reikia smarkiai padidinti spaudimą visoms schemoms, kurios sudaro sąlygas karinių prekių gamybai Rusijoje. Tai gyvybiškai svarbu“, – kalbėjo jis.
„Kiekvienoje Rusijos raketoje ir kiekviename Rusijos bepiločiame orlaivyje yra konkrečių detalių iš kitų šalių, konkrečių šalių, be jų tiesiog nebūtų jokių rusiškų ginklų. Darbas šiuo klausimu turi būti gerokai sustiprintas, o atsakomybė visų pirma tenka užsienio reikalų ministerijai“, – apibendrino V. Zelenskis.
