Sėkmingi bandymai ar brangus fiasko? Kaip Putinas pasenusiais ginklais grasina Vakarams

Nors Vakarų diplomatai teigia, kad „Burevestnik“ sparnuotosios branduolinės raketos bandymas reiškia pavojingai augantį Rusijos karinį pajėgumą, leidinys pažymi, kad kai kuriems raketų technologijų ir branduolinio ginklavimosi ekspertams šis pranešimas kelia ne baimę, o galvos skausmą.
Pagal Kremliaus paskelbtą vaizdo įrašą, V. Putinas, vilkėdamas karinę uniformą, susitiko su Rusijos generalinio štabo viršininku generolu Valerijumi Gerasimovu. V. Gerasimovas prezidentui pranešė, kad raketos, pavadintos „Burevestnik“, skrydžio nuotolis per 15 valandų buvo 14 tūkst. km.
WSJ pažymi, kad jei „Burevestnik“ veikia taip, kaip gyrėsi V. Putinas ir jo vyriausiasis generolas, ji galėtų nugabenti branduolinį sprogmenį itin toli.
Ekspertai: šis ginklas neatitinka savo laikmečio
Tačiau ekspertai teigia, kad šis ginklas daugeliu atžvilgių neatitinka savo laikmečio. „Burevestnik“ raketa, skridusia gerokai mažesniu nei garso greičiu, giriamasi tuo metu, kai Ukrainoje vis dažniau numušamos ikigarsinės raketos, nes modernios gynybos sistemos lengvai jas aptinka.
Tuo tarpu strategai vietoj to sutelkia dėmesį į greitesnių – hipersoninių (5 kartus greitesnių už garsą) sviedinių – naudojimą.
Leidinys taip pat pažymi, kad „Burevestnik“ branduolinė spinduliuotė galėtų palengvinti jos aptikimą. Tuo tarpu raketos sudėtingumas, įskaitant kelias varomąsias sistemas, kurios turi būti puikiai suderintos, kad raketa veiktų nepriekaištingai, didina jos gedimo riziką.
„Techniškai tai (sėkmingas raketos panaudojimas – aut. past.) įmanoma, – sakė Williamas Alberque, buvęs NATO Ginklų kontrolės pareigūnas. – Tačiau dabar greitis ir manevringumas yra tai, be ko neįmanoma.“
Politinis ginklas
Raketų bandymai vyksta didėjant įtampai tarp Rusijos ir JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos. Prezidentas D. Trumpas pastarosiomis savaitėmis išreiškė nusivylimą V. Putino negebėjimo sudaryti taikos susitarimo su Kyjivu. Siūlomas lyderių susitikimas atidėtas, o D. Trumpo administracija panaikino apribojimus Ukrainai naudoti kai kurias tolimojo nuotolio raketas prieš Rusiją.
WSJ pažymi, kad ši raketa taip pat gali kelti potencialią grėsmę D. Trumpo siūlomai „Auksinio kupolo“ raketinės gynybos sistemai, kuri yra skirta numušti tarpžemynines balistines raketas, kurių trajektorija yra daug aukštesnė nei žemo skrydžio „Burevestnik“.
„Taigi, jei ginklų kontrolės derybos kada nors bus atnaujintos, tai gali suteikti Maskvai papildomos įtakos“, – rašo WSJ.
„Burevestnik“ iš tiesų yra politinis ginklas“, – sako Pavelas Podvigas, Jungtinių Tautų Nusiginklavimo tyrimų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas.
Nieko naujo
Branduolinė sparnuotoji raketa nėra nauja idėja. JAV 1950-aisiais turėjo išsamią programą šiuo klausimu, bet atsisakė šios koncepcijos, kai mokslininkai tobulino tarpžemynines balistines raketas, kurios skrenda daug greičiau ir aukščiau.
Rusijos moksliniai darbai šia tema taip pat siekia 1950-uosius metus, sakė Douglas Barrie, vyresnysis mokslo darbuotojas Tarptautiniame strateginių studijų institute (IISS) Londone
„Tai visada buvo savotiškas mokslo laboratorijos projektas, – sakė ekspertas. – Jam trūksta praktiškumo ir jis yra pažeidžiamas.“
V. Putinas pirmą kartą „Burevestnik“ pristatė 2018 m., per D. Trumpo pirmąją kadenciją, animaciniame vaizdo įraše demonstruodamas, kaip raketos artėja prie JAV – tai buvo užuomina į beveik neribotą raketos branduolinį variklį. Vaizdo įraše taip pat buvo rodoma kaip raketa, skriejanti aplink Žemę, išvengia oro gynybos sistemų.
Trial of 🇷🇺Russia's Burevestnik nuclear-powered cruise missile with unlimited range successfully completed— Lisa Singh (@YakushinaLisa) October 26, 2025
The rocket flew ~8,700 miles for ~15 hours in a test on Oct 21, per Gen. Staff Chief Gerasimov
📹Footage of Burevestnik trial from 2018 pic.twitter.com/CKG41QpNH5
Bandymai pražudė žmones
Tačiau realybė netrukus pasirodė esanti kur kas sudėtingesnė. Per kelis mėnesius po pristatymo bandymai parodė, kad raketa gali skristi tik keletą minučių. Keletas nesėkmingų bandymų privertė kariuomenę iš Rusijai priklausančių Arkties vandenų ištraukti vieną raketą, tuo metu sakė apie bandymus informuotas asmuo.
Kitais metais penki branduoliniai mokslininkai žuvo paslaptingomis aplinkybėmis, kai sprogimas nuniokojo Rusijos bandymų poligoną Baltojoje jūroje. Branduolinio ginklo ekspertai šį nelaimingą atsitikimą sieja būtent su „Burevestnik“ raketos kūrimu.
„Ši raketa Rusijai kainavo labai daug“ pinigų ir gyvybių, sakė W. Alberque, buvęs NATO Ginklų kontrolės pareigūnas.
WSJ pažymi, kad kiek anksčiau V. Putinas, kreipdamasis į V. Gerasimovą, pripažino branduolinės raketos paleidimo techninį sudėtingumą,
Tuo tarpu ekspertai jau seniai mano, kad „Burevestnik“ politinė reikšmė pranoksta jos karines galimybes.
„Pagrindinis sistemos tikslas yra leisti Rusijos prezidentui pasakyti savo JAV kolegai, kad Maskva gali apeiti raketinės gynybos sistemas, – WSJ sakė P. Podvigas. – Bet net tai gali būti netiesa.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!