 
Kalendorius
Lapkričio 9 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Sėkmingi bandymai ar brangus fiasko? Kaip Putinas pasenusiais ginklais grasina Vakarams

2025-11-09 16:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-09 16:30

Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino žvanginimas branduoliniais ginklais ir gyrimasis tariamai sėkmingais „Burevestnik“ bandymais buvo aiškus įspėjimas Vakarams apie eskalacijos riziką. Taip pat tai gali tapti Kremliaus derybų korta galimose derybose su Vašingtonu, rašo „The Wall Street Journal“ (WSJ).

Sėkmingi bandymai ar brangus fiasko? Kaip Putinas pasenusiais ginklais grasina Vakarams (nuotr. SCANPIX)

Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino žvanginimas branduoliniais ginklais ir gyrimasis tariamai sėkmingais „Burevestnik“ bandymais buvo aiškus įspėjimas Vakarams apie eskalacijos riziką. Taip pat tai gali tapti Kremliaus derybų korta galimose derybose su Vašingtonu, rašo „The Wall Street Journal“ (WSJ).

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Nors Vakarų diplomatai teigia, kad „Burevestnik“ sparnuotosios branduolinės raketos bandymas reiškia pavojingai augantį Rusijos karinį pajėgumą, leidinys pažymi, kad kai kuriems raketų technologijų ir branduolinio ginklavimosi ekspertams šis pranešimas kelia ne baimę, o galvos skausmą.

REKLAMA

Pagal Kremliaus paskelbtą vaizdo įrašą, V. Putinas, vilkėdamas karinę uniformą, susitiko su Rusijos generalinio štabo viršininku generolu Valerijumi Gerasimovu. V. Gerasimovas prezidentui pranešė, kad raketos, pavadintos „Burevestnik“, skrydžio nuotolis per 15 valandų buvo 14 tūkst. km.

REKLAMA
REKLAMA

WSJ pažymi, kad jei „Burevestnik“ veikia taip, kaip gyrėsi V. Putinas ir jo vyriausiasis generolas, ji galėtų nugabenti branduolinį sprogmenį itin toli.

Ekspertai: šis ginklas neatitinka savo laikmečio

Tačiau ekspertai teigia, kad šis ginklas daugeliu atžvilgių neatitinka savo laikmečio. „Burevestnik“ raketa, skridusia gerokai mažesniu nei garso greičiu, giriamasi tuo metu, kai Ukrainoje vis dažniau numušamos ikigarsinės raketos, nes modernios gynybos sistemos lengvai jas aptinka.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tuo tarpu strategai vietoj to sutelkia dėmesį į greitesnių – hipersoninių (5 kartus greitesnių už garsą) sviedinių – naudojimą.

Leidinys taip pat pažymi, kad „Burevestnik“ branduolinė spinduliuotė galėtų palengvinti jos aptikimą. Tuo tarpu raketos sudėtingumas, įskaitant kelias varomąsias sistemas, kurios turi būti puikiai suderintos, kad raketa veiktų nepriekaištingai, didina jos gedimo riziką.

REKLAMA

„Techniškai tai (sėkmingas raketos panaudojimas – aut. past.) įmanoma, – sakė Williamas Alberque, buvęs NATO Ginklų kontrolės pareigūnas. – Tačiau dabar greitis ir manevringumas yra tai, be ko neįmanoma.“

Politinis ginklas

Raketų bandymai vyksta didėjant įtampai tarp Rusijos ir JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos. Prezidentas D. Trumpas pastarosiomis savaitėmis išreiškė nusivylimą V. Putino negebėjimo sudaryti taikos susitarimo su Kyjivu. Siūlomas lyderių susitikimas atidėtas, o D. Trumpo administracija panaikino apribojimus Ukrainai naudoti kai kurias tolimojo nuotolio raketas prieš Rusiją.

REKLAMA

WSJ pažymi, kad ši raketa taip pat gali kelti potencialią grėsmę D. Trumpo siūlomai „Auksinio kupolo“ raketinės gynybos sistemai, kuri yra skirta numušti tarpžemynines balistines raketas, kurių trajektorija yra daug aukštesnė nei žemo skrydžio „Burevestnik“.

„Taigi, jei ginklų kontrolės derybos kada nors bus atnaujintos, tai gali suteikti Maskvai papildomos įtakos“, – rašo WSJ.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Burevestnik“ iš tiesų yra politinis ginklas“, – sako Pavelas Podvigas, Jungtinių Tautų Nusiginklavimo tyrimų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas.

Nieko naujo

Branduolinė sparnuotoji raketa nėra nauja idėja. JAV 1950-aisiais turėjo išsamią programą šiuo klausimu, bet atsisakė šios koncepcijos, kai mokslininkai tobulino tarpžemynines balistines raketas, kurios skrenda daug greičiau ir aukščiau.

REKLAMA

Rusijos moksliniai darbai šia tema taip pat siekia 1950-uosius metus, sakė Douglas Barrie, vyresnysis mokslo darbuotojas Tarptautiniame strateginių studijų institute (IISS) Londone

„Tai visada buvo savotiškas mokslo laboratorijos projektas, – sakė ekspertas. – Jam trūksta praktiškumo ir jis yra pažeidžiamas.“

REKLAMA

V. Putinas pirmą kartą „Burevestnik“ pristatė 2018 m., per D. Trumpo pirmąją kadenciją, animaciniame vaizdo įraše demonstruodamas, kaip raketos artėja prie JAV – tai buvo užuomina į beveik neribotą raketos branduolinį variklį. Vaizdo įraše taip pat buvo rodoma kaip raketa, skriejanti aplink Žemę, išvengia oro gynybos sistemų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Bandymai pražudė žmones

Tačiau realybė netrukus pasirodė esanti kur kas sudėtingesnė. Per kelis mėnesius po pristatymo bandymai parodė, kad raketa gali skristi tik keletą minučių. Keletas nesėkmingų bandymų privertė kariuomenę iš Rusijai priklausančių Arkties vandenų ištraukti vieną raketą, tuo metu sakė apie bandymus informuotas asmuo.

REKLAMA

Kitais metais penki branduoliniai mokslininkai žuvo paslaptingomis aplinkybėmis, kai sprogimas nuniokojo Rusijos bandymų poligoną Baltojoje jūroje. Branduolinio ginklo ekspertai šį nelaimingą atsitikimą sieja būtent su „Burevestnik“ raketos kūrimu.

„Ši raketa Rusijai kainavo labai daug“ pinigų ir gyvybių, sakė W. Alberque, buvęs NATO Ginklų kontrolės pareigūnas.

REKLAMA

WSJ pažymi, kad kiek anksčiau V. Putinas, kreipdamasis į V. Gerasimovą, pripažino branduolinės raketos paleidimo techninį sudėtingumą,

Tuo tarpu ekspertai jau seniai mano, kad „Burevestnik“ politinė reikšmė pranoksta jos karines galimybes.

„Pagrindinis sistemos tikslas yra leisti Rusijos prezidentui pasakyti savo JAV kolegai, kad Maskva gali apeiti raketinės gynybos sistemas, – WSJ sakė P. Podvigas. – Bet net tai gali būti netiesa.“

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka (nuotr. SCANPIX)
Po masinių Rusijos atakų – paralyžiuota Ukraina: nutrūko elektros, vandens, šilumos tiekimas
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
„Vaikai nuo mažens supranta, kad karas yra norma“ – įspėja apie Rusijos žingsnius
Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pakomentavo Vakarų žiniasklaidoje pasirodžiusius pranešimus, kad J. Bideno administracija svarsto perdavimą Ukrainai tolimojo nuotolio raketas: „Nereikia juokauti apie raudonąsias linijas“ (nuotr. SCANPIX)
Kur dingo Putino dešinioji ranka? Lavrovo likimas kelia vis daugiau klausimų
Volodymyras Zelenskis, Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (tv3.lt koliažas)
Karybos ekspertas mato gerąją pusę Rusijos ir JAV branduolinėse lenktynėse: tai sužlugdė Sovietų Sąjungą

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų