Rusija veržiasi į svarbų Rytų Ukrainos Pokrovsko miestą
Rusijos pajėgos tęsia svarbaus Rytų Ukrainos miesto Pokrovsko puolimą, vyksta įnirtingos kovos, sekmadienį „Telegram“ tinkle pranešė karinis kanalas „Deep State“.
Kanalas, laikomas artimu Ukrainos vyriausybei, išsamesnės informacijos nepateikė.
Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas Oleksandras Syrskis anksčiau teigė, kad ukrainiečiai tęsia operacijas, kad atmuštų Rusijos dalinius nuo miesto, esančio svarbioje kelių sankryžoje Donecko srityje. Prieš karą Pokrovskas turėjo apie 60 tūkst. gyventojų.
Pastarosiomis dienomis keli šimtai Rusijos kareivių prasiveržė pro Ukrainos linijas aplink miestą ir užėmė dalį jo centro. Rusijos pajėgos jau daugiau nei metus, patirdamos didelių nuostolių, mėgina užimti Pokrovską, buvusį anglies kasybos centrą.
Ukrainos kariuomenei Pokrovske ir už kelių kilometrų į rytus esančiame Myrnohrade gresia apsuptis.
Pranešta, kad Ukrainos specialiosios pajėgos vykdo operacijas už Rusijos linijų, siekdamos neleisti užimti Pokrovsko. Remdamasi karinės žvalgybos (HUR) šaltiniais, Ukrainos žiniasklaida pranešė, kad sraigtasparnis atskraidino komandosų būrį, siekiant palaikyti atvirą tiekimo liniją tarp Pokrovsko ir Myrnohrado.
Rusijos gynybos ministerijos teigimu, šios specialiosios pajėgos buvo sunaikintos.
Ukraina atremia plataus masto Rusijos invaziją nuo 2022 m. vasario.
Rusija surengė kruvinus smūgius
Per Rusijos naktį į sekmadienį surengtą dronų ir raketų atakų bangą žuvo šeši žmonės, įskaitant du vaikus, o dešimtims tūkstančių žmonių buvo nutrauktas elektros tiekimas, pranešė pareigūnai.
Regioninių institucijų teigimu, per smūgius, kurie daugiausia buvo nukreipti į pietines ir centrines Ukrainos sritis, dar keliolika žmonių buvo sužeisti.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad šie išpuoliai rodo, jog Maskva siekia „padaryti žalos“ civiliams gyventojams.
Rusija atmeta JAV raginimus nutraukti beveik ketverius metus trunkančią invaziją į Ukrainą. vietoj to tęsdama sausumos puolimą ir atnaujindama smūgių Ukrainos energetikos tinklams kampaniją, kuri, anot Kyjivo, įrodo, kad Maskvos nedomina taika.
„Rusijos pajėgos surengė atakas Dnipropetrovsko ir Odesos srityse. Žuvo šeši žmonės, tarp jų du vaikai“, – platformoje „Telegram“ pranešė Ukrainos generalinės prokuratūros biuras.
Žuvę vaikai – du 11 ir 14 metų berniukai, sakė Ukrainos žmogaus teisių komisaras Dmytro Lubinecas.
Odesos srityje sužeisti trys žmonės, pranešė regiono gubernatorius Olehas Kiperis.
Taip pat dėl Rusijos puolimo pietinėje Zaporižios srityje beveik 58 tūkst. namų ūkių liko be elektros, teigė regiono gubernatorius Ivanas Fedorovas.
Rusija savo komentarų apie išpuolius kol kas neišplatino, tačiau neigia, kad taikosi į civilius gyventojus, sakydama, kad atakuoja energetikos infrastruktūrą, kuri aprūpina Ukrainos gynybos pramonę. Kyjivas teigia, kad smūgiais pirmiausia siekiama išsekinti civilius gyventojus.
Analitikai ir pareigūnai teigia, kad šiemet Maskva pakeitė taktiką ir taikosi į konkrečius regionus ir dujų infrastruktūrą.
Išpuoliai tapo veiksmingesni, nes Rusija paleidžia šimtus dronų – kai kuriuose iš jų įrengtos kameros, kurios pagerina taikinių nustatymą – ir taip apkrauna oro gynybą, ypač tuose regionuose, kur apsauga yra silpnesnė.
Ukrainos smūgis rusų uoste
Ukraina į Maskvos atakas prieš jos energetikos tinklą atsako smūgiais Rusijos naftos ir dujų infrastruktūrai.
Ankstyvą sekmadienį per Ukrainos drono ataką prieš Rusijos Juodosios jūros Tuapsės uostą padegtas naftos tanklaivis ir padaryta žala uosto infrastruktūrai, pranešė regiono institucijos.
Šaltinis Ukrainos saugumo tarnyboje SBU teigė, kad per išpuolį taip pat buvo apgadintas Tuapsės naftos terminalas, priklausantis Rusijos naftos koncernui „Rosneft“.
„Buvo užfiksuoti penkių dronų smūgiai“, – naujienų agentūrai AFP sakė šaltinis.
Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizduose, kaip manoma, matyti kilę gaisrai uoste.
AFP negali patikrinti šių vaizdų patikimumo, o Rusijos institucijos kol kas nepateikė komentarų.
Šeštadienį šalies vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas pranešė, kad Ukraina į rytinį Pokrovsko miestą, kur Rusija vykdo intensyvų puolimą, nusiuntė specialiąsias pajėgas.
Šimtai Rusijos karių yra prasiskverbę į miestą, anksčiau šią savaitę teigė Kyjivas.
Ukrainos oro gynybos pajėgos sunaikino 67 iš 79 Rusijos bepiločių orlaivių
Ukrainos oro gynybos pajėgos sunaikino 67 iš 79 Rusijos bepiločių orlaivių, pataikymai fiksuoti šešiose vietose, platformoje „Telegram“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgos.
Nuo lapkričio 1 d. 19 val. rusai į Ukrainą iš Briansko srities paleido dvi balistines raketas „Iskander-M“, o iš Kursko, Milerovo, Oriolo ir Primorsko Achtarsko krypčių (Rusijos Federacija) paleido 79 „Shahed“ ir „Gerbera“ kovinius bepiločius orlaivius bei kitokio tipo bepiločius. Apie 50 iš jų buvo „Shahed“ bepiločiai orlaiviai.
Oro ataką atrėmė Ukrainos gynybos pajėgų aviacija, priešlėktuvinių raketų daliniai, elektroninė karyba, nepilotuojamų sistemų daliniai ir mobiliosios ugnies grupės. Pirminiais duomenimis, oro gynybos pajėgos iki sekmadienio, lapkričio 2 d., 9 val. šalies šiaurėje, pietuose ir rytuose numušė arba nuslopino 67 bepiločius orlaivius.
Ataka tęsiasi, nes oro erdvėje yra keletas rusų bepiločių orlaivių.
Rusai per 24 valandas Ukrainos Donecko srityje pražudė penkis civilius
Per pastarąsias 24 valandas, lapkričio 1 d., Rusijos kariai Ukrainos Donecko srityje pražudė penkis civilius, o dar du žmonės buvo sužeisti, platformoje „Telegram“ pranešė šio regiono karinės administracijos vadovas Vadymas Filaškinas.
„Lapkričio 1 d. rusai pražudė penkis Donecko srities gyventojus: du – Kostiantynivkoje, vieną – Rodynskėje, vieną – Myrnohrade ir dar vieną – Siverske. Dieną regione buvo sužeisti dar du žmonės“, – sakė jis.
Lapkričio 2 d. duomenimis, rusai jau pražudė 3 tūkst. 719 gyventojų, o 8 tūkst. 407 žmonės buvo sužeisti. Į nukentėjusiųjų skaičių neįtraukti asmenys, žuvę arba sužeisti Mariupolyje ir Volnovachoje.
Galingas smūgis Rusijai: surengta dronų ataka
Juodosios jūros pakrantėje Rusija pranešė apie bepiločių orlaivių ataką, dėl kurios uosto infrastruktūroje kilo gaisras.
Apie tai tinkle „Telegram“ paskelbė Krasnodaro krašto operacijų štabas, informuoja naujienų agentūra „Ukrinform“.
Remiantis paskelbtu įrašu, bepiločių orlaivių nuolaužos Tuapsėje apgadino tanklaivį ir naftos terminalą, o laive kilo gaisras.
„Telegram“ kanalas „Astra“ praneša, kad gaisras kilo „RN-Tuapse Marine Terminal LLC“ gilavandeniame prieplaukos komplekse, kuriuo naudojamasi naftos produktams į tanklaivius krauti.
Ukrainos Odesos srityje po rusų bepiločių orlaivių atakos kilo gaisras, žuvo du žmonės
Ukrainos Odesos srityje Rusija smogiamaisiais bepiločiais orlaiviais puolė krovininių sunkvežimių stovėjimo aikštelę. Žuvo du žmonės, o dar vienas buvo sužeistas. Kaip informuoja „Ukrinform“, apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba.
„Dėl smūgių krovininių sunkvežimių stovėjimo aikštelėje kilo gaisras, kurį ugniagesiai greitai užgesino“, – sakoma paskelbtame pranešime. Pirminiais duomenimis, žuvo du žmonės, o dar vienas patyrė sužalojimų.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, per pastarąją parą okupantai rusai inicijavo 753 atakas, nukreiptas prieš 18 Zaporižios srities gyvenviečių. Zaporižios rajone žuvo vienas žmogus, o dar trys buvo sužeisti.
Pranešama apie elektros tiekimo sutrikimus okupuotuose Ukrainos regionuose
Kai kuriose Rusijos okupuotų Ukrainos teritorijų dalyse po Ukrainos bepiločių orlaivių atakų sutriko elektros energijos tiekimas.
„Luhansko liaudies respublikoje ir vėl sutriko elektros tiekimas“, – šeštadienį pranešė vietos žiniasklaida.
Teigiama, kad pačiame Luhanske svyruoja įtampa. Pasak Ukrainos karinių stebėtojų, sutrikimus lėmė bepiločių orlaivių smūgiai į pastotę Alčevske.
Prieš tai elektros tiekimo problemų kilo ir okupuotoje Zaporižios srities dalyje.
„Dėl dar vienos Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atakos prieš energetikos objektus Zaporižios srityje šiaurinė regiono dalis lieka be elektros“, – platformoje „Telegram“ tvirtino Maskvos paskirtas regiono gubernatorius Jevgenijus Balickis, kuris po mažiau nei valandos pareiškė, kad tiekimas buvo visiškai atkurtas.
Ukraina nuo 2022 m. vasario stengiasi atremti visapusišką Rusijos invaziją. Rusija ne kartą atakavo Ukrainos energetikos objektus, dažnai valandų valandoms be elektros palikdama vartotojus daugybėje šalies dalių. Kyjivas savo ruožtu reguliariai atakuoja daugiausia Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, bet vis dažniau puola ir Rusijos teritorijoje esančias pastotes.
Kremlius atsisako minties netrukus surengti Trumpo ir Putino susitikimą
Rusija prisijungė prie JAV ir viešai atsitraukė nuo minties surengti asmenines prezidento Donaldo Trumpo ir Kremliaus vadovo Vladimiro Putino derybas, skirtas aptarti karą prieš Ukrainą.
Šiuo metu „nėra būtinybės“ skubotai rengti susitikimą, sekmadienį pareiškė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, pranešė valstybinė naujienų agentūra TASS. Jis tvirtino, kad dabar reikia „labai kruopščiai dirbti prie susitarimo detalių“.
D. Trumpas po spalio 16 d. įvykusio pokalbio telefonu su V. Putinu nurodė, kad tikisi per dvi savaites Vengrijos sostinėje Budapešte surengti derybas dėl karo užbaigimo. Tačiau vėlesni Vašingtono ir Maskvos kontaktai, regis, įtikino JAV pareigūnus, kad Rusija nenori sušvelninti savo maksimalistinių reikalavimų dėl Ukrainos.
D. Trumpas po to neribotam laikui atidėjo aukščiausiojo lygio susitikimą, sakydamas, kad jis būtų „beprasmis“. Spalio 22 d. jis pirmą kartą įvedė griežtas sankcijas dviem Rusijos naftos bendrovėms.
D. Peskovas pakartojo Maskvos poziciją, kad Rusija atmeta JAV, Europos ir Ukrainos raginimus prieš derybas nutraukti ugnį. Kremlius teigia, kad pirmiausia turi būti pasiektas politinis susitarimas.