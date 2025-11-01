Pokrovsko fronte Rusijos vadai įsakė žudyti kares, atsisakančias eiti į mūšį

Pasak „Ukrinform“, partizanų judėjimas „Atesh“ šią informaciją paskelbė „Telegram“ tinkle.
„Matyt, jie nori kuo greičiau užimti Pokrovską“, – teigė partizanai.
Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas Oleksandras Syrskis anksčiau pareiškė, kad vykdoma kompleksinė operacija, kuria siekiama sunaikinti ir išstumti Rusijos pajėgas iš Pokrovsko.
