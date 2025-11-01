 
Pokrovsko fronte Rusijos vadai įsakė žudyti kares, atsisakančias eiti į mūšį

2025-11-01 20:36 / šaltinis: ELTA
2025-11-01 20:36

„Atesh“ agentai iš Rusijos ginkluotųjų pajėgų 51-osios jungtinės ginkluotųjų pajėgų armijos pranešė, kad Pokrovsko fronte Rusijos vadai įsakė žudyti kares, kurios atsisako eiti į mūšį.

Pokrovskas (nuotr. SCANPIX)

„Atesh“ agentai iš Rusijos ginkluotųjų pajėgų 51-osios jungtinės ginkluotųjų pajėgų armijos pranešė, kad Pokrovsko fronte Rusijos vadai įsakė žudyti kares, kurios atsisako eiti į mūšį.

Pasak „Ukrinform“, partizanų judėjimas „Atesh“ šią informaciją paskelbė „Telegram“ tinkle.

„Matyt, jie nori kuo greičiau užimti Pokrovską“, – teigė partizanai.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas Oleksandras Syrskis anksčiau pareiškė, kad vykdoma kompleksinė operacija, kuria siekiama sunaikinti ir išstumti Rusijos pajėgas iš Pokrovsko.

