Ukrainiečiai didina spaudimą: skelbia apie neeilinę operaciją Pokrovske

Ukraina pati didina spaudimą. Šios nakties vaizdai iš pamaskvės, kurios dalis liko be elektros po ukrainiečių dronų atakos, bet nežinia, ar tikrai dėl jos. Kaip ten bebūtų, Ukrainos bepiločių sistemų vadas skelbia, kad netrukus Ukraina rusams surengs vadinamuosius „blackoutus“.
O kol kas Ukrainos karinė žvalgyba giriasi pamaskvėje susprogdinusi svarbų maskolių naftotiekį, aprūpinantį okupantų kariauną benzinu, dyzelinu ir reaktyviniu kuru iš gamyklų Riazanėje, Žemutiniame Naugarde ir Maskvoje. Sprogo visi trys magistralės vamzdžiai.
Neeilinę operaciją ukrainiečiai vykdo ir Pokrovske, kurį bando visiškai užimti okupantai. Skelbiama, kad mieste neseniai išsilaipino „Black Hawk“ sraigtasparniais atskridę Ukrainos karinės žvalgybos specialieji padaliniai, jų užduotis stabilizuoti ataką mieste į kurį, anot Ukrainos kariuomenės, prasiskverbė mažiausiai 200 okupantų karių.
„Toliau naikiname okupantus. Ir tai svarbiausia. Stabdyti Rusijos smūgius kaip tik galime ir ten, kur galime. Rusai su visa mūsų šalimi nori padaryti tai, ką jie daro su Pokrovsku, su Kupiansku ir kitais mūsų miestais“, – sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Ukrainiečių spec. pajėgų operaciją ir bendrai gynybą Pokrovske labai apsunkina sunkiai suvokiamas dronų aktyvumas.
Daugiau – TV3 Žinių reportaže.