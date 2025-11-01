 
Kalendorius
Lapkričio 1 d., šeštadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina smogė svarbiam naftotiekiui Maskvos srityje

2025-11-01 10:32 / šaltinis: ELTA
2025-11-01 10:32

Ukraina smogė Maskvos žiediniam naftotiekiui Rusijoje. Pranešama, kad jis nebeveikia.

Ukrainos smūgis naftotiekiui (nuotr. Telegram)

Ukraina smogė Maskvos žiediniam naftotiekiui Rusijoje. Pranešama, kad jis nebeveikia.

REKLAMA

Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba paskelbė, kad spalio 31 d. buvo įvykdyta speciali operacija prieš kritinės svarbos Rusijos karinį objektą – Maskvos žiedinį naftotiekį. Jis apgadintas ir nebeveikia. Žvalgybos pranešime teigiama, kad šiuo vamzdynu buvo tiekiami degalai „Rusijos okupacinėms pajėgoms, vykdančioms genocidinį karą prieš ukrainiečių tautą“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šis objektas yra Maskvos srities Ramenskio rajone. Ukrainos žvalgyba teigia, kad naftotiekis nebeveikia

REKLAMA
REKLAMA

Pasak Ukrainos žvalgybos, rusams apsiginti nuo smūgio nepadėjo nei priešdroniniai tinklai, nei ginkluoti apsaugos darbuotojai. Vienu metu sprogo trys vamzdynai, kuriais Rusija tiekė benziną, dyzeliną ir aviacinį kurą.

REKLAMA

Į įvykio vietą buvo išsiųstos Rusijos saugumo tarnybos ir remonto komandos.

Teigiama, kad dar viena sėkminga Ukrainos žvalgybos operacija Rusijoje yra didelis smūgis agresoriaus kariniams pajėgumams, taip pat ir šalies ekonomikai, ypač Maskvos srityje.

Šiuo 400 km ilgio vamzdynu degalai tiekiami iš naftos perdirbimo gamyklų Riazanėje, Žemutiniame Naugarde ir Maskvoje. Maskvos žiediniu naftotiekiu per metus tiekiama iki 3 mln. tonų aviacinio kuro, 2,8 mln. tonų dyzelino ir 1,6 mln. tonų benzino.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų