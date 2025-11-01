Ukraina smogė svarbiam naftotiekiui Maskvos srityje

Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba paskelbė, kad spalio 31 d. buvo įvykdyta speciali operacija prieš kritinės svarbos Rusijos karinį objektą – Maskvos žiedinį naftotiekį. Jis apgadintas ir nebeveikia. Žvalgybos pranešime teigiama, kad šiuo vamzdynu buvo tiekiami degalai „Rusijos okupacinėms pajėgoms, vykdančioms genocidinį karą prieš ukrainiečių tautą“.
Šis objektas yra Maskvos srities Ramenskio rajone. Ukrainos žvalgyba teigia, kad naftotiekis nebeveikia
Pasak Ukrainos žvalgybos, rusams apsiginti nuo smūgio nepadėjo nei priešdroniniai tinklai, nei ginkluoti apsaugos darbuotojai. Vienu metu sprogo trys vamzdynai, kuriais Rusija tiekė benziną, dyzeliną ir aviacinį kurą.
Į įvykio vietą buvo išsiųstos Rusijos saugumo tarnybos ir remonto komandos.
Teigiama, kad dar viena sėkminga Ukrainos žvalgybos operacija Rusijoje yra didelis smūgis agresoriaus kariniams pajėgumams, taip pat ir šalies ekonomikai, ypač Maskvos srityje.
Šiuo 400 km ilgio vamzdynu degalai tiekiami iš naftos perdirbimo gamyklų Riazanėje, Žemutiniame Naugarde ir Maskvoje. Maskvos žiediniu naftotiekiu per metus tiekiama iki 3 mln. tonų aviacinio kuro, 2,8 mln. tonų dyzelino ir 1,6 mln. tonų benzino.
