Rusijoje naktį griaudėjo sprogimai: liepsnojo energetikos objektai

Remiantis „Telegram“ kanalo „Astra“ duomenimis, dronai užpuolė šiluminę elektrinę Oriolo mieste. Atakos momentas buvo užfiksuotas vaizdo stebėjimo kameromis.
Vėliau gubernatorius Andrejus Kličkovas patvirtino ataką prieš Oriolo šiluminę elektrinę. Jo teigimu, veikė oro gynybos sistema, tačiau nepavyko išvengti smūgių.
Mieste dingo elektros tiekimas
„Dėl bepiločio orlaivio numušimo Oriolo miesto šiluminės elektrinės teritorijoje nukrito nuolaužos, kurios sugadino elektros tiekimo įrangą. Nukentėjusiųjų nėra, gaisras objekte neužsiliepsnojo. Įvykio vietoje dirba specialiųjų tarnybų darbuotojai, tęsiami remonto darbai siekiant pašalinti padarinius“, – teigė A. Kličkovas.
Tačiau kadrai iš įvykio vietos rodo, kad gaisras vis dėlto kilo. Po atakos prieš elektrinę mieste dingo elektros tiekimas, skelbia UNIAN.
Jaroslavlyje taip pat buvo girdėti sprogimai netoli bendrovės „Slavneft-YANOS“ naftos perdirbimo gamyklos. Vietos gyventojai tikslina, kad sprogimai aidėjo už kelių kilometrų nuo gamyklos.
Dėl dronų atakos buvo uždarytas Jaroslavlio oro uostas.
Be to, sprogimai griaudėjo ir Vladimire. Kanalo „Astra“ duomenimis, buvo užpulta „Vladimirskaja“ elektros pastotė.
„Vladimirskaja“ elektros pastotė yra vienas svarbiausių regiono energetikos objektų. Jos nustatytoji galia – apie 4010 MVA. Pastotė yra svarbus energetikos mazgas: iš jos išeina daugybė 110-750 kV įtampos elektros perdavimo linijų, ji aptarnauja viso regiono energetikos sistemą.
Tuo pat metu Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad naktį oro gynybos priemonės esą numušė 130 Ukrainos gamybos dronų virš įvairių Rusijos regionų – devynis virš Oriolo srities, šešis virš Jaroslavlio srities, tačiau apie Vladimiro sritį pranešime neužsimenama.
