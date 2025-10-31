Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Sugrįžta Šaltojo karo nuotaikos: Putinas ir Trumpas įtraukia pasaulį į pavojingą branduolinę erą

2025-10-31 07:35 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-31 07:35

Pasaulis atsiduria ant naujo branduolinio konflikto slenksčio – vėl tvyro Šaltojo karo nuotaikos. Vos po to, kai Vladimiras Putinas pasigyrė išbandęs naują branduolinę sistemą „Poseidon“, JAV prezidentas Donaldas Trumpas nurodė Pentagonui pradėti savo ginklų bandymus. Ekspertai perspėja – prasideda nauja pavojinga ginklavimosi era, rašo CNN.

Trumpas: Rusijos ekonomika ritasi velniop ir nieko jie Ukrainoje neužima (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
9

Pasaulis atsiduria ant naujo branduolinio konflikto slenksčio – vėl tvyro Šaltojo karo nuotaikos. Vos po to, kai Vladimiras Putinas pasigyrė išbandęs naują branduolinę sistemą „Poseidon“, JAV prezidentas Donaldas Trumpas nurodė Pentagonui pradėti savo ginklų bandymus. Ekspertai perspėja – prasideda nauja pavojinga ginklavimosi era, rašo CNN.

REKLAMA
0

„Aš įpareigojau Gynybos ministeriją pradėti mūsų branduolinio ginklo bandymus lygiomis sąlygomis su kitomis šalimis“, – pareiškė D. Trumpas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jo pareiškimas pasirodė prieš susitikimą su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu, tačiau JAV prezidentas pabrėžė, kad sprendimas „neturi nieko bendro su Kinija“, o yra susijęs su „kitais“ – akivaizdi užuomina į Maskvą.

REKLAMA
REKLAMA

Nuo diplomatijos prie jėgos demonstravimo

Vizito į karo ligoninę Maskvoje metu V. Putinas pranešė, kad Rusija pirmą kartą išbandė branduolinę sistemą „Poseidon“ – ginklą su branduoliniu varikliu, kuris, jo teigimu, turi „neprilygstamą, daugiau nei 9 tūkst. km nuotolį“ ir yra „praktiškai neįmanomas perimti“.

REKLAMA

„Poseidon“ galia gerokai viršija mūsų moderniausių raketų galią“, – pareiškė Rusijos lyderis.

Vladimiras Putinas
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vladimiras Putinas

Analitikai pažymi, kad Maskva naudoja branduolines deklaracijas ne tik bauginimui, bet ir kaip politinės įtakos priemonę – būdą priversti Vašingtoną ir jo sąjungininkus daryti nuolaidas dėl Ukrainos.

Kai V. Putinas nepamatė norimų rezultatų, jis, kaip pranešama, surengė demonstracines „branduolinės triados“ pratybas – paleidžiant raketas iš sausumos, jūros ir oro.

REKLAMA
REKLAMA

D. Trumpas tuomet reagavo santūriai: „Putinas neturėtų tuo girtis. Jis turi užbaigti karą, kuris turėjo trukti savaitę, o tęsiasi jau ketvirtus metus.“

Tačiau naujienos apie „Poseidon“ bandymą tapo paskutiniu lašu – ir, panašu, paskatino Baltuosius rūmus priimti sprendimą atnaujinti branduolinius bandymus pirmą kartą per dešimtmečius.

Nauja pavojinga pusiausvyra

Paskutinio didelio susitarimo dėl branduolinių ginklų kontrolės – START III – galiojimas baigiasi 2026 m. vasarį.

Be naujo susitarimo abi valstybės atsidurs faktinėse ginklavimosi lenktynių sąlygose.

„Tai, kas, galbūt, buvo Kremliaus sumanyta kaip būdas sustiprinti savo pozicijas dėl Ukrainos, galiausiai gali būti įtraukę mus visus į naują, pavojingą ir nenuspėjamą erą“, – apibendrino CNN.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
JT sureagavo griežtai: branduoliniai bandymai nebus leidžiami jokiomis aplinkybėmis (nuotr. SCANPIX)
JT sureagavo griežtai: branduoliniai bandymai nebus leidžiami jokiomis aplinkybėmis (2)
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas gali atrišti rankas Rusijai ir Kinijai: branduolinė įtampa grįžta (6)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Putinas įsakė trumpam stabdyti karo veiksmus karščiausiame fronto taške: priežastis – neeilinė (59)
Karas Ukrainoje. Brutali rusų ataka Kyjive: žuvo trys žmonės, o dar 29 buvo sužeisti (nuotr. SCANPIX)
Per Rusijos dronų ir raketų smūgius Ukrainoje sužeista 11 žmonių (4)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų