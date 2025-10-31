Sugrįžta Šaltojo karo nuotaikos: Putinas ir Trumpas įtraukia pasaulį į pavojingą branduolinę erą

„Aš įpareigojau Gynybos ministeriją pradėti mūsų branduolinio ginklo bandymus lygiomis sąlygomis su kitomis šalimis“, – pareiškė D. Trumpas.
Jo pareiškimas pasirodė prieš susitikimą su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu, tačiau JAV prezidentas pabrėžė, kad sprendimas „neturi nieko bendro su Kinija“, o yra susijęs su „kitais“ – akivaizdi užuomina į Maskvą.
Nuo diplomatijos prie jėgos demonstravimo
Vizito į karo ligoninę Maskvoje metu V. Putinas pranešė, kad Rusija pirmą kartą išbandė branduolinę sistemą „Poseidon“ – ginklą su branduoliniu varikliu, kuris, jo teigimu, turi „neprilygstamą, daugiau nei 9 tūkst. km nuotolį“ ir yra „praktiškai neįmanomas perimti“.
„Poseidon“ galia gerokai viršija mūsų moderniausių raketų galią“, – pareiškė Rusijos lyderis.
Analitikai pažymi, kad Maskva naudoja branduolines deklaracijas ne tik bauginimui, bet ir kaip politinės įtakos priemonę – būdą priversti Vašingtoną ir jo sąjungininkus daryti nuolaidas dėl Ukrainos.
Kai V. Putinas nepamatė norimų rezultatų, jis, kaip pranešama, surengė demonstracines „branduolinės triados“ pratybas – paleidžiant raketas iš sausumos, jūros ir oro.
D. Trumpas tuomet reagavo santūriai: „Putinas neturėtų tuo girtis. Jis turi užbaigti karą, kuris turėjo trukti savaitę, o tęsiasi jau ketvirtus metus.“
Tačiau naujienos apie „Poseidon“ bandymą tapo paskutiniu lašu – ir, panašu, paskatino Baltuosius rūmus priimti sprendimą atnaujinti branduolinius bandymus pirmą kartą per dešimtmečius.
Nauja pavojinga pusiausvyra
Paskutinio didelio susitarimo dėl branduolinių ginklų kontrolės – START III – galiojimas baigiasi 2026 m. vasarį.
Be naujo susitarimo abi valstybės atsidurs faktinėse ginklavimosi lenktynių sąlygose.
„Tai, kas, galbūt, buvo Kremliaus sumanyta kaip būdas sustiprinti savo pozicijas dėl Ukrainos, galiausiai gali būti įtraukę mus visus į naują, pavojingą ir nenuspėjamą erą“, – apibendrino CNN.
