Ekspertas paaiškino, kodėl Ukrainos karo vadai gali nesakyti teisybės: sureagavo ir Syrskis

„Tai vyksta brigadų ir batalionų vadų lygmeniu. Būtent šie lygmenys teikia pranešimus apie padėtį mūšio lauke. Jei prarandama kokia nors pozicija, vadas privalo perduoti informaciją aukštesnei vadovybei. Tačiau jei jis praneša apie pozicijos praradimą, visų pirma gauna įsakymą ją atkurti. Antra, pradedamas aiškinimasis ar net tyrimas, kodėl tai įvyko. Tai vadui tampa dideliu galvos skausmu. Todėl jam lengviau nuslėpti informaciją, kad išvengtų visų šių problemų“, – paaiškino P. Narožnyjus.
„Čia reikalingos abi pusės“
Jis pridūrė, kad toks melas gali kauptis. Kariai gali prarasti kelias pozicijas, o rusai pralaužti ukrainiečių gynybą
„Kaip tai įveikti? Čia reikalingos abi pusės. Reikia daryti didesnį spaudimą brigadų vadams, kad jie pateiktų tik tiesą. Tačiau pasodinti prie kiekvieno brigados vado Generalinio štabo atstovą ar korpuso vadą – taip pat neveiks. Reikia ieškoti kompromiso“, – pridūrė P. Narožnyjus.
Ir tęsė: „Vadovybė turi suprasti, kad kai kurios pozicijos prarandamos dėl objektyvių priežasčių – pavyzdžiui, dėl smūgių ar priešo gyvosios jėgos pranašumo. Tik tokiu atveju galėsime atkurti padėtį, kai informacija bus perduodama objektyviai.“
Bus imamasi griežtų priemonių
Anksčiau apie tai pareiškė ir Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas Oleksandras Syrskis. Jis pabrėžė, kad už tokį elgesį bus imamasi griežtų priemonių – iki atleidimo iš pareigų.
Vyriausiasis vadas šią temą iškėlė atsižvelgdamas į įvykius Pokrovske. Jo teigimu, Rusijos okupantai bando telktis mieste. Tuo pat metu jis pabrėžė, kad jokių gynybos pajėgų „blokavimo“ mieste nėra.
