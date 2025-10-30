Kalendorius
Spalio 30 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ekspertas paaiškino, kodėl Ukrainos karo vadai gali nesakyti teisybės: sureagavo ir Syrskis

2025-10-30 21:34 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-30 21:34

Ukrainos kariniai vadai ne visada praneša tiesą apie padėtį fronte – taip teigia karo ekspertas Pavlo Narožnyjus, pasak kurio, vadams dažnai paprasčiau nuslėpti nesėkmes nei aiškintis dėl prarastų pozicijų.

Kyjivas po rusų dronų ir raketų atakos (nuotr. SCANPIX)
27

Ukrainos kariniai vadai ne visada praneša tiesą apie padėtį fronte – taip teigia karo ekspertas Pavlo Narožnyjus, pasak kurio, vadams dažnai paprasčiau nuslėpti nesėkmes nei aiškintis dėl prarastų pozicijų.

REKLAMA
3

„Tai vyksta brigadų ir batalionų vadų lygmeniu. Būtent šie lygmenys teikia pranešimus apie padėtį mūšio lauke. Jei prarandama kokia nors pozicija, vadas privalo perduoti informaciją aukštesnei vadovybei. Tačiau jei jis praneša apie pozicijos praradimą, visų pirma gauna įsakymą ją atkurti. Antra, pradedamas aiškinimasis ar net tyrimas, kodėl tai įvyko. Tai vadui tampa dideliu galvos skausmu. Todėl jam lengviau nuslėpti informaciją, kad išvengtų visų šių problemų“, – paaiškino P. Narožnyjus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Čia reikalingos abi pusės“

Jis pridūrė, kad toks melas gali kauptis. Kariai gali prarasti kelias pozicijas, o rusai pralaužti ukrainiečių gynybą

REKLAMA
REKLAMA

„Kaip tai įveikti? Čia reikalingos abi pusės. Reikia daryti didesnį spaudimą brigadų vadams, kad jie pateiktų tik tiesą. Tačiau pasodinti prie kiekvieno brigados vado Generalinio štabo atstovą ar korpuso vadą – taip pat neveiks. Reikia ieškoti kompromiso“, – pridūrė P. Narožnyjus.

REKLAMA

Ir tęsė: „Vadovybė turi suprasti, kad kai kurios pozicijos prarandamos dėl objektyvių priežasčių – pavyzdžiui, dėl smūgių ar priešo gyvosios jėgos pranašumo. Tik tokiu atveju galėsime atkurti padėtį, kai informacija bus perduodama objektyviai.“

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Bus imamasi griežtų priemonių

Anksčiau apie tai pareiškė ir Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas Oleksandras Syrskis. Jis pabrėžė, kad už tokį elgesį bus imamasi griežtų priemonių – iki atleidimo iš pareigų.

Vyriausiasis vadas šią temą iškėlė atsižvelgdamas į įvykius Pokrovske. Jo teigimu, Rusijos okupantai bando telktis mieste. Tuo pat metu jis pabrėžė, kad jokių gynybos pajėgų „blokavimo“ mieste nėra.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Zelenskis žino būdą, kaip priversti Rusiją derėtis: „Staiga ims kalbėti taikiai“ (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Zelenskis sureagavo į Rusijos atakas: „Tai tikras teroras, normalūs kariai taip nekariauja“ (3)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Syrskis paneigė rusų teiginius: „Pokrovskas nėra apsuptas, bet situacija yra sudėtinga“ (15)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Putinas įsakė trumpam stabdyti karo veiksmus karščiausiame fronto taške: priežastis – neeilinė (52)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis įvardijo šalį, kuri gali sustabdyti Rusijos bandymus tęsti karą (17)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų