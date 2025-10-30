Syrskis paneigė rusų teiginius: „Pokrovskas nėra apsuptas, bet situacija yra sudėtinga“

„Situacija sudėtinga, tačiau rusų propagandos tvirtinimai, kad Ukrainos gynybinės pajėgos Pokrovske (...) „užblokuotos“, neatitinka tikrovės“, – feisbuke rašė O. Syrskis.
Rusijos generalinio štabo vadas Valerijus Gerasimovas per prezidento Vladimiro Putino vadovaujamą posėdį prieš tai sakė, kad ukrainiečių daliniai Pokrovske yra atkirsti. V. Putinas trečiadienį pasiūlė į „katilą“ įleisti užsienio žiniasklaidos atstovus, kad jie susidarytų vaizdą apie padėtį. Tačiau nei ukrainiečių, nei rusų kariniai tinklaraštininkai kol kas nekalba, kad miestas apsuptas.
Prioritetas – karių išgelbėjimas
„Mes dirbame, kad Pokrovsko regione sustiprintume gynybinį pajėgumą“, – rašė O. Syrskis. Jis esą davė keletą įsakymų. Tarp jų yra tiekimo ir evakuacijos kelių užtikrinimas. Sprendimai esą turi būti priimami greitai, išlaikant pusiausvyrą tarp karinių tikslų ir dislokuotų pajėgų galimybių.
„Tačiau aukščiausias prioritetas yra mūsų karių gyvybių išgelbėjimas“, – akcentavo vadas.
