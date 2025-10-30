Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusijos smūgis Zaporižioje: vis daugėja sužeistųjų, tarp jų – 6 vaikai

2025-10-30 16:56 / šaltinis: ELTA
2025-10-30 16:56

Žmonių, sužeistų per naktinę Rusijos ataką Zaporižioje, skaičius išaugo iki 23, tinkle „Telegram“ pranešė regiono karinės administracijos vadovas Ivanas Fedorovas.

Rusijos smūgis Zaporižioje: vis daugėja sužeistųjų, tarp jų – 6 vaikai (nuotr. SCANPIX)
27

1

„Jau suskaičiuoti 23 žmonės, sužeisti per Rusijos ataką Zaporižioje, tarp jų – šeši vaikai. Sužeistųjų skaičius auga. Gydytojai visiems teikia pagalbą“, – sakė I. Fedorovas.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Kaip skelbta anksčiau, per masinį bepiločių orlaivių ir raketų smūgį Zaporižioje buvo apgadinta 12 daugiabučių pastatų ir sunaikintas bendrabutis. Po griuvėsiais buvo rasti dviejų vyrų kūnai. Avarinės tarnybos tęsia gelbėjimo ir atkūrimo darbus.

