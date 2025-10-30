Zelenskis įvardijo šalį, kuri gali sustabdyti Rusijos bandymus tęsti karą

Prezidentas V. Zelenskis, remdamasis Ukrainos užsienio žvalgybos tarnybos vadovo Oleho Ivaščenko pranešimu, pareiškė, jog svarbu įtraukti Kiniją į spaudimą Rusijai, kad agresorius būtų priverstas nutraukti karą, rašo „Ukrinform“.
Kinija turi prisidėti prie pastangų užbaigti karą
„Ukrainos užsienio žvalgybos tarnybos vadovas taip pat pateikė informaciją apie Kinijos vadovybės nuotaikas ir artimiausius planus Rusijos karo prieš mūsų valstybę kontekste. Svarbu, kad Kinija prisidėtų prie pastangų sustabdyti nuolatinius Rusijos bandymus išplėsti ir tęsti karą“, – sakė V. Zelenskis.
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Ukrainos prezidentas pridūrė, kad „mūsų diplomatams bus duoti atitinkami nurodymai, remiantis informacija apie pastarosiomis dienomis regione vykusius susitikimus“.
