Kalendorius
Spalio 30 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis įvardijo šalį, kuri gali sustabdyti Rusijos bandymus tęsti karą

2025-10-30 16:03 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-30 16:03

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad Kinijos vaidmuo gali tapti lemiamas siekiant sustabdyti Rusijos bandymus tęsti karą. Po žvalgybos vadovo ataskaitos jis pareiškė, jog būtina įtraukti Pekiną į tarptautines pastangas, kad agresorė būtų priversta nutraukti karo veiksmus.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
27

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad Kinijos vaidmuo gali tapti lemiamas siekiant sustabdyti Rusijos bandymus tęsti karą. Po žvalgybos vadovo ataskaitos jis pareiškė, jog būtina įtraukti Pekiną į tarptautines pastangas, kad agresorė būtų priversta nutraukti karo veiksmus.

REKLAMA
7

Prezidentas V. Zelenskis, remdamasis Ukrainos užsienio žvalgybos tarnybos vadovo Oleho Ivaščenko pranešimu, pareiškė, jog svarbu įtraukti Kiniją į spaudimą Rusijai, kad agresorius būtų priverstas nutraukti karą, rašo „Ukrinform“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kinija turi prisidėti prie pastangų užbaigti karą

„Ukrainos užsienio žvalgybos tarnybos vadovas taip pat pateikė informaciją apie Kinijos vadovybės nuotaikas ir artimiausius planus Rusijos karo prieš mūsų valstybę kontekste. Svarbu, kad Kinija prisidėtų prie pastangų sustabdyti nuolatinius Rusijos bandymus išplėsti ir tęsti karą“, – sakė V. Zelenskis.

REKLAMA
REKLAMA

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Ukrainos prezidentas pridūrė, kad „mūsų diplomatams bus duoti atitinkami nurodymai, remiantis informacija apie pastarosiomis dienomis regione vykusius susitikimus“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Putinas įsakė trumpam stabdyti karo veiksmus karščiausiame fronto taške: priežastis – neeilinė (7)
Zaporižioje nugriaudėjo sprogimai: po rusų atakos dingo elektra (nuotr. SCANPIX)
Zaporižioje nugriaudėjo sprogimai: po rusų atakos sutriko elektros tiekimas (8)
Putino pasiuntinys: Rusija, JAV ir Ukraina – arti diplomatinio sprendimo (nuotr. SCANPIX)
Putino pasiuntinys prabilo apie karo pabaigą: mano, kad jis gali baigtis per artimiausius metus (15)
Volodymyras Zelenskis ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Zelenskis: „Turime užblokuoti visus Rusijos ryšius su pasauliu“ (188)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų