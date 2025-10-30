Rusų pajėgos apšaudė Slovianską iš raketų paleidimo sistemų, žuvo trys civiliai

Apie tai platformoje „Telegram“ pranešė Sloviansko miesto karinės administracijos vadovas Vadymas Liachas.
„Šiandien apie 10 valandą priešas Slovianskui sudavė du raketų paleidimo sistemų smūgius – Lisnyj rajone, Olympiiska gatvėje ir 95-osios brigados gatvėje. Deja, žuvo trys žmonės“, – rašė V. Liachas.
Pasak jo, priešų raketos apgriovė daugiabučius namus, privačius namus, katilinę ir apgadino transporto priemones.
Kaip pranešta anksčiau, spalio 30 d. ryte Rusijos okupantai paleido į Kramatorską raketą „Iskander“, kuri apgriovė tiek privačius, tiek daugiaaukščius gyvenamuosius pastatus.
