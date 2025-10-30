Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusų pajėgos apšaudė Slovianską iš raketų paleidimo sistemų, žuvo trys civiliai

2025-10-30 13:39 / šaltinis: ELTA
2025-10-30 13:39

Per Rusijos kariuomenės raketų paleidimo sistemų smūgį Sloviansko mieste Donecko regione žuvo trys civiliai.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)

Per Rusijos kariuomenės raketų paleidimo sistemų smūgį Sloviansko mieste Donecko regione žuvo trys civiliai.

0

Apie tai platformoje „Telegram“ pranešė Sloviansko miesto karinės administracijos vadovas Vadymas Liachas.

„Šiandien apie 10 valandą priešas Slovianskui sudavė du raketų paleidimo sistemų smūgius – Lisnyj rajone, Olympiiska gatvėje ir 95-osios brigados gatvėje. Deja, žuvo trys žmonės“, – rašė V. Liachas.

Pasak jo, priešų raketos apgriovė daugiabučius namus, privačius namus, katilinę ir apgadino transporto priemones.

Kaip pranešta anksčiau, spalio 30 d. ryte Rusijos okupantai paleido į Kramatorską raketą „Iskander“, kuri apgriovė tiek privačius, tiek daugiaaukščius gyvenamuosius pastatus.

