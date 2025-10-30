Lenkija pakėlė naikintuvus: virš Baltijos jūros – Rusijos lėktuvas

Lenkijos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas spaudos konferencijoje pranešė, kad ketvirtadienio rytą buvo dislokuoti Lenkijos MiG-29 naikintuvai.
„8:49 val. šiandien mūsų MiG-29 naikintuvai vėl perėmė Rusijos Il-20 žvalgybinį lėktuvą“, – pranešė ministras.
W. Kosiniakas-Kamyszas pabrėžė, kad Rusijos lėktuvas nepažeidė Lenkijos oro erdvės.
Tai jau antras atvejis per kelias dienas – trečiadienį pranešta, kad antradienį taip pat buvo išsiųsti du naikintuvai sulaikyti Rusijos lėktuvą Il-20, kuris vykdė žvalgybos misiją be pateikto skrydžio plano ir su išjungtu atsakikliu.
Rusijos orlaiviai Lietuvos teritorijoje
Primename, jog praėjusią savaitę, ketvirtadienį apie 18 val., Lietuvos Karinės oro pajėgos fiksavo valstybės sienos pažeidimą ties Kybartais – galimai kuro užpylimo treniruotes Kaliningrado srityje vykdę Rusijos Federacijos orlaivis SU-30 ir kuro papildymo orlaivis IL-78 įskrido į Lietuvos teritoriją apie 700 metrų ir pasišalino Lietuvos oro erdvėje išbuvę apie 18 sekundžių, skelbia kariuomenė.
Reaguojant į incidentą į orą pakelti du NATO oro policijos misiją atliekantys Ispanijos karinių oro pajėgų naikintuvai „Eurofighter Typhoon“, kurie nuskrido į pažeidimo vietą ir šiuo metu atlieka patruliavimą ore incidento vietoje.
