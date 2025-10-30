Kalendorius
Spalio 30 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis

Lenkija pakėlė naikintuvus: virš Baltijos jūros – Rusijos lėktuvas

2025-10-30 12:42 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
2025-10-30 12:42

Lenkijos naikintuvai antrą kartą per tris dienas perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą virš Baltijos jūros, praneša „TVP World“.

Incidentas virš Baltijos jūros: NATO naikintuvai pakilo perimti Rusijos lėktuvų (nuotr. SCANPIX)

Lenkijos naikintuvai antrą kartą per tris dienas perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą virš Baltijos jūros, praneša „TVP World“.

REKLAMA
7

Lenkijos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas spaudos konferencijoje pranešė, kad ketvirtadienio rytą buvo dislokuoti Lenkijos MiG-29 naikintuvai.

„8:49 val. šiandien mūsų MiG-29 naikintuvai vėl perėmė Rusijos Il-20 žvalgybinį lėktuvą“, – pranešė ministras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

W. Kosiniakas-Kamyszas pabrėžė, kad Rusijos lėktuvas nepažeidė Lenkijos oro erdvės.

Tai jau antras atvejis per kelias dienas – trečiadienį pranešta, kad antradienį taip pat buvo išsiųsti du naikintuvai sulaikyti Rusijos lėktuvą Il-20, kuris vykdė žvalgybos misiją be pateikto skrydžio plano ir su išjungtu atsakikliu.

REKLAMA
REKLAMA

Rusijos orlaiviai Lietuvos teritorijoje

Primename, jog praėjusią savaitę, ketvirtadienį apie 18 val., Lietuvos Karinės oro pajėgos fiksavo valstybės sienos pažeidimą ties Kybartais – galimai kuro užpylimo treniruotes Kaliningrado srityje vykdę Rusijos Federacijos orlaivis SU-30 ir kuro papildymo orlaivis IL-78 įskrido į Lietuvos teritoriją apie 700 metrų ir pasišalino Lietuvos oro erdvėje išbuvę apie 18 sekundžių, skelbia kariuomenė.

Reaguojant į incidentą į orą pakelti du NATO oro policijos misiją atliekantys Ispanijos karinių oro pajėgų naikintuvai „Eurofighter Typhoon“, kurie nuskrido į pažeidimo vietą ir šiuo metu atlieka patruliavimą ore incidento vietoje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rusijos lėktuvas šalia NATO pajėgų laivo (nuotr. SCANPIX)
Lenkija pakėlė naikintuvus: virš Baltijos jūros rusų orlaivis atliko žvalgybos misiją
Baltijos jūroje – incidentas su Rusija: Lenkijai teko įsikišti (nuotr. SCANPIX)
Baltijos jūroje – incidentas su Rusija: Lenkijai teko įsikišti (5)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų