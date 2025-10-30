Po Baltarusijos veiksmų – lenkų premjero žinia Lietuvai

„Vakar kalbėjau su Lenkijos premjeru telefonu. Toks buvo labai detalus, išsamus pokalbis ir ką mes nusprendėme, kad Lenkijos premjeras atidės sienų atidarymą. Tai reiškia, kad mes koordinuojame veiksmus kartu ir šiai dienai bus uždarytos sienos tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje“, – viešėdama Latvijoje spaudos konferencijos metu ketvirtadienį kalbėjo Vyriausybės vadovė.
„Turime pirmas reakcijas iš Baltarusijos ir labai tikiuosi, kad tos reakcijos bus apie supratimą, kad mes netoleruosime jokios hibridinės atakos ir viską darysime, kad valdytume grėsmes ir užtikrintume mūsų gyventojų saugumą“, – teigė ji.
Imasi veiksmų dėl hibridinių atakų
Kaip rašė BNS, trečiadienį Lietuvos vyriausybė mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija, tuo metu Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas antradienį pranešė apie planus vėl atverti du pasienio su kaimynine valstybe punktus.
Varšuva ketino atidaryti Kuznicos perėją, uždarytą nuo 2021 metų lapkričio 9-osios, ir Bobrovnikų perėją, uždarytą nuo 2023 metų vasario 10 dienos.
Lietuva sieną uždarė reaguodama į civilinę aviaciją trikdančius kontrabandinius balionus.
„Mūsų institucijos tikrai dirbo neskaičiuodamos jėgų ir laiko ir atrodo, kad mes jau suvaldėme šitą situaciją“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Praėjusią savaitę dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų Lietuvoje keturiskart buvo uždaryti oro uostai, iš viso paveikiant per 140 skrydžių ir virš 20 tūkst. keleivių.
„Noriu pasakyti, kad šis įrankis (sienos uždarymas – BNS) veikia. Ir tikrai mūsų nedraugiškai šaliai skauda. Tą suprasdami ir ėmėmės šitų veiksmų. Tai įvyko ne dėl to, kad mums tiesiog patinka, nepatinka, bet imamės tų veiksmų, kurie veiks ir sustabdys tą ataką, kurią mes patyrėme per pastarąsias dienas“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Anot jos, šiuo metu taip pat ruošiamas pasiūlymas ir platesniam europinių sankcijų Baltarusijai paketui.
Kaip skelbė BNS, uždarydama sieną su Baltarusija Lietuva numatė ir tam tikras išimtis.
Per Medininkai–Kamenyj Log pasienio punktą bus leidžiama vykti diplomatams, draudimas taip pat nebus taikomas diplomatiniam paštui, asmenims, vykstantiems su supaprastinto tranzito dokumentu, į Lietuvą grįžtantiems Lietuvos piliečiams ir jų šeimos nariams.
Taip pat į Lietuvą atvykstantiems Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės, NATO valstybių piliečiams ir jų šeimų nariams, į šalį grįžtantiems užsieniečiams, turintiems galiojantį leidimą Lietuvoje, taip pat užsienio piliečiams, turintiems humanitarines vizas.
Vyriausybė taip pat pavedė Valstybės sienos apsaugos tarnybai (VSAT) organizuoti ir užtikrinti šio draudimo vykdymą, įskaitant ir asmenų įleidimą ar išleidimą iš Lietuvos dėl humanitarinių priežasčių.
Sprendimas galios iki lapkričio 30-osios, po to Ministrų kabinetas spręs, ar uždarymą pratęsti.
