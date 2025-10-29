„Trumpas nuoširdžiai stengiasi padėti išspręsti konfliktą Ukrainoje, o tai vertiname kaip pozityvų ženklą“, – sakė D. Peskovas.
Tuo pat metu jis pateikė ir kitų Rusijos prezidento administracijos vertinimų: „Vladimiras Putinas asmeniškai nestebėjo povandeninio ginklo „Poseidon“ bandymų, tačiau buvo nuolat informuojamas apie eigą.“
Pasak D. Peskovo, šis ginklas yra „visiškai naujas žingsnis Rusijos saugumo užtikrinimo požiūriu“.
Rusija ir Baltarusija nesijaučia saugios
Maža to, D. Peskovas teigė, kad dabartinė padėtis Europoje išlieka įtempta, o „militaristinė isterija“ – vis labiau stiprėja.
„Europos militaristinė isterija niekur nedings. Ji įgauna naujas formas ir kelia vis didesnę grėsmę regiono stabilumui“, – teigė jis.
Kremliaus atstovas spaudai pridūrė, kad „nei Rusija, nei Baltarusija negali jaustis visiškai saugios, atsižvelgiant į agresyvius Europos politikų pareiškimus ir veiksmus“, skelbia „Telegram“ kanalas „Topor“.
Be to, Rusijos užsienio žvalgybos vadovas Sergejus Naryškinas buvo apkaltinęs NATO rengiantis karui prieš Maskvą, teigdamas, kad blokas sparčiai mobilizuoja karinius išteklius.
Anot Kremliaus režimo šalininko, Europos šalys jau pradėjo „kelis kartus didinti karinės įrangos gamybą“ ir aktyviai repetuoja mobilizacijos procedūras.
Tuo tarpu nepriklausoma žiniasklaidos priemonė „Meduza“ pažymi, kad būtent Rusijos Federacija kariuomenei ir gynybai 2025 metais skirs net 3,5 trilijono rublių (36,75 milijardo eurų) – 41 proc. viso savo federalinio biudžeto.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!