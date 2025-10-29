Lietuvai uždarius sieną su Baltarusija, VSAT ramina: eilės nesusidarys

„Eilėms susidaryti dabar jokių galimybių nėra“, – Eltai trečiadienį sakė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis.
Jo teigimu, keliaujančių per sieną statistika rodo, kad vykstančiuosius į Baltarusiją pasiekė žinios apie ribojimus pasienyje.
VSAT duomenimis, per praėjusią parą iš Lietuvos į Baltarusiją per Medininkų pasienio kontrolės punktą išvyko 17 lengvųjų ir 51 krovininis automobilis. Prieš savaitę, spalio 21 d., iš Lietuvos į Baltarusiją išvažiavo 387 lengvieji ir 201 krovininis automobilis.
Pasak G. Mišučio, tai rodo, kad jau ir dėl anksčiau taikytų laikinų sienos kirtimo ribojimų žmonės gerokai rečiau ėmė važiuoti į Baltarusiją.
VSAT atstovas tvirtino, jog tą patį byloja ir iš Lietuvos išvykstančiųjų Baltarusijos piliečių skaičiaus sumažėjimas: praėjusią parą iš šalies išvyko 153 baltarusiai, kai anksčiau tokių per dieną būdavo 1,5-1,7 tūkst.
„Statistika rodo, kokia apimtimi jau dabar yra sumažėjęs keliautojų į Baltarusiją srautas. (...) Tad apie eiles uždarius sieną, nemanau, kad reikėtų kalbėti“, – dėstė G. Mišutis.
Pasak VSAT atstovo, įprastai nežinančių apie judėjimo per sieną ribojimus ir vis tiek bandančių atvykti į Lietuvą arba iš jos išvykti į Baltarusiją pasitaiko nedaug.
„Visada randasi tokių, kurie ir žinodami apie ribojimus, bando laimę pereiti sieną. Žmonės bando graudinti pareigūnus, sako, kad jiems reikia išvykti. Aišku, atsiranda ir tokių, kurie nežino, jog ribojamas vykimas per sieną, bet jų būna nedaug“, – teigė pašnekovas.
Vyriausybė nutarė mėnesiui uždaryti sieną
Po praėjusią savaitę fiksuoto kontrabandinių balionų antplūdžio, trečiadienį posėdžiavęs Ministrų kabinetas nusprendė iki lapkričio 30 d. uždaryti sieną su Baltarusija.
Vyriausybės nutarime numatoma, kad uždaromi paskutiniai du pasienio kontrolės punktai su Baltarusija – Medininkų ir Šalčininkų.
Vykimas per Šalčininkų punktą bus visiškai nutrauktas. Medininkų pasienio kontrolės punkto veikla bus apribota – numatytos išimtys, kas šioje vietoje galės kirsti valstybės sieną.
Kaip nutarė Vyriausybė, tą galės daryti diplomatai ir gabenantieji diplomatinį paštą, į Kaliningradą ar atgal tranzitu vykstantys asmenys. Medininkų pasienio punkte į Lietuvą galės sugrįžti šalies piliečiai, Europos Sąjungos šalių piliečiai, taip pat užsieniečiai, turintys laikinus leidimus gyventi Lietuvoje, humanitarines vizas. Be to, sieną išskirtiniais atvejais galės kirsti ir kiti asmenys, dėl kurių tarpininkauja Lietuvos Užsienio reikalų ministerija.
Praėjusią savaitę dėl kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste. Dėl balionų antplūdžio taip pat kuriam laikui buvo uždaryti Medininkų bei Šalčininkų pasienio kontrolės punktai.
Reaguojant į šiuos incidentus, pirmadienį, po Vyriausybėje vykusio Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio, premjerė Inga Ruginienė pranešė apie planus uždaryti sieną su Baltarusija.
ELTA primena, kad kiti anksčiau veikę keturi pasienio kontrolės punktai su Baltarusija yra uždaryti. Šumsko ir Tverečiaus pasienio kontrolės punktai sustabdė veiklą dar 2023 m. rugpjūčio 18 d., o praėjusių metų kovo 1 d. uždaryti Lavoriškių ir Raigardo pasienio kontrolės punktai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!