ES nepajėgia susitarti dėl Baltarusijos balionų: viena šalis blokuoja atsaką į provokacijas

Dėl Vengrijos pozicijos Europos Sąjunga atsidūrė aklavietėje derindama visų valstybių narių vardu pareiškimą dėl iš Baltarusijos į Lietuvą patekusių meteorologinių balionų.
Europos Sąjunga siekia priimti visų 27 valstybių narių vardu pareiškimą po incidentų su balionais, kuriuos, Lietuvos teigimu, galima laikyti „hibridinio karo“ elementu.
Tačiau, pasak vieno diplomato ir dviejų pareigūnų, kurie sutiko anonimiškai komentuoti uždaras derybas, Vengrija siekia, kad į pareiškimą nebūtų įtrauktas vertinimas, jog balionai yra bandymas destabilizuoti Europos Sąjungos valstybes.
Nepaisant vilčių, kad Budapeštas galiausiai pasitrauks iš tokios pozicijos, ginčas lėmė, jog antradienio rytą valstybėms narėms išsiųstas pareiškimo projektas toliau nebuvo svarstomas.
Būtina stiprinti ES pasirengimą
Meteorologiniai balionai, naudojami cigarečių kontrabandai, sukėlė susirūpinimą dėl aviacijos saugumo. Žvalgybos tarnybos siekia išsiaiškinti staigaus tokių paleidimų skaičiaus padidėjimo priežastis.
Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys savaitės pradžioje duotame interviu leidiniui pareiškė, kad šie incidentai rodo būtinybę stiprinti bendrą ES pasirengimą ir įvesti naujas sankcijas Baltarusijai.
