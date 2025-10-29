Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

ES nepajėgia susitarti dėl Baltarusijos balionų: viena šalis blokuoja atsaką į provokacijas

2025-10-29 16:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-29 16:00

Europos Sąjunga įstrigo bandydama susitarti dėl pareiškimo apie iš Baltarusijos į Lietuvą patekančius balionus. Kaip skelbia leidinys „Politico“, bendrą ES poziciją blokuoja Vengrija, siekianti sušvelninti dokumento formuluotes ir išbraukti vertinimus, kad šie incidentai gali būti Baltarusijos bandymas destabilizuoti regioną. Dėl ginčo pareiškimo projektas sustojo, o Lietuva ragina stiprinti atsaką ir įvesti naujas sankcijas Minskui.

Dėl Vengrijos pozicijos Europos Sąjunga atsidūrė aklavietėje derindama visų valstybių narių vardu pareiškimą dėl iš Baltarusijos į Lietuvą patekusių meteorologinių balionų.

Europos Sąjunga siekia priimti visų 27 valstybių narių vardu pareiškimą po incidentų su balionais, kuriuos, Lietuvos teigimu, galima laikyti „hibridinio karo“ elementu.

Tačiau, pasak vieno diplomato ir dviejų pareigūnų, kurie sutiko anonimiškai komentuoti uždaras derybas, Vengrija siekia, kad į pareiškimą nebūtų įtrauktas vertinimas, jog balionai yra bandymas destabilizuoti Europos Sąjungos valstybes.

Nepaisant vilčių, kad Budapeštas galiausiai pasitrauks iš tokios pozicijos, ginčas lėmė, jog antradienio rytą valstybėms narėms išsiųstas pareiškimo projektas toliau nebuvo svarstomas.

Būtina stiprinti ES pasirengimą

Meteorologiniai balionai, naudojami cigarečių kontrabandai, sukėlė susirūpinimą dėl aviacijos saugumo. Žvalgybos tarnybos siekia išsiaiškinti staigaus tokių paleidimų skaičiaus padidėjimo priežastis.

Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys savaitės pradžioje duotame interviu leidiniui pareiškė, kad šie incidentai rodo būtinybę stiprinti bendrą ES pasirengimą ir įvesti naujas sankcijas Baltarusijai.

