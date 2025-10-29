Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Cichanouskajos biuras įvertino Lietuvos planus dėl Baltarusijos: tai neturėtų būti ribojama

2025-10-29 12:00 / šaltinis: ELTA
2025-10-29 12:00

 Trečiadienį Vyriausybei planuojant uždaryti paskutinius du pasienio kontrolės punktus su Baltarusija neribotam laikui, baltarusių opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos atstovas Dzianis Kuchynskis sako, jog žmonių judėjimas per sieną neturėtų būti ribojamas. Visgi, jis akcentavo, kad sienų uždarymas baltarusiškoms prekėms ir jų tranzitui būtų priimtinas variantas.

Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija. ELTA / Orestas Gurevičius

 Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija. ELTA / Orestas Gurevičius

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mūsų nacionalinis interesas yra tas, kad sienos liktų atviros, kad baltarusiai galėtų keliauti, bendrauti, grįžti ir išvykti, nebūtų atkirsti nuo Europos. Baltarusiai yra europiečiai, mes esame prieš karą Ukrainoje ir prieš Lukašenką“, – Eltai teigė D. Kuchynskis, pridurdamas, kad prieš Rusijos invaziją į Ukrainą pasisako daugiau nei 80 proc. baltarusių.

„Tačiau tai liečia būtent žmonių judėjimą. Bet sienų uždarymas prekėms ir tranzitui yra stiprus žingsnis, rodantis, kad su Lukašenka reikia kalbėti jėgos kalba, nes tai vienintelis būdas susidoroti su šiuo režimu. Mes tai palaikome“, – pridūrė jis.

S. Cichanouskajos biuro atstovas pabrėžė, jog Lietuvos Vyriausybės ir prezidento pozicijos Aleksandro Lukašenkos režimo atžvilgiu turi išlikti principingos ir stiprios.

„Lietuva visada Europoje laikėsi pozicijos, kaip elgtis su šiuo režimu – sankcijos, izoliacija, nepripažinimas, jokių nuolaidų“, – sakė jis.

ELTA primena, kad po praėjusią savaitę fiksuoto kontrabandinių balionų antplūdžio, trečiadienį Ministrų kabinetas ketina apsispręsti dėl sienos su Baltarusija uždarymo.

Vyriausybė planuoja uždaryti paskutinius du likusius pasienio kontrolės punktus su Baltarusija – Medininkų ir Šalčininkų. Tiesa, vykimas per pastarąjį punktą bus visiškai nutrauktas.

Tuo metu Medininkų pasienio kontrolės punkto veikla bus apribota – numatomos išimtys, kas šioje vietoje galės kirsti valstybės sieną. Kaip numatyta Vyriausybės nutarime, tą galės daryti diplomatai bei gabenantieji diplomatinį paštą, į Kaliningradą ar atgal tranzitu vykstantys asmenys. Medininkų pasienio punkte tik į Lietuvą galės sugrįžti šalies piliečiai, Europos Sąjungos (ES) šalių piliečiai, taip pat užsieniečiai, turintys laikinus leidimus gyventi Lietuvoje.

Praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste. Dėl balionų antplūdžio taip pat kuriam laikui buvo uždaryti Medininkų bei Šalčininkų pasienio kontrolės punktai.

Kiti anksčiau veikę keturi pasienio kontrolės punktai su Baltarusija yra uždaryti. Šumsko ir Tverečiaus pasienio kontrolės punktai sustabdė veiklą dar 2023 m. rugpjūčio 18 d., o praėjusių metų kovo 1 d. uždaryti Lavoriškių ir Raigardo pasienio kontrolės punktai.

