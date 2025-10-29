ES pasmerkė Sudano grupuotės žiaurumą

Šis ES pareiškimas buvo paskelbtas pasirodžius pranešimams apie masinius žiaurumus al Fašyre ir penkių Raudonojo Pusmėnulio organizacijos savanorių nužudymą Kordofano regione.
„Civilių persekiojimas dėl jų etninės kilmės tik parodo Greitojo reagavimo pajėgų žiaurumą“, – teigiama ES užsienio politikos vadovės Kajos Kallas pareiškime.
„Atsakomybė už civilių gyventojų, įskaitant pagalbos darbuotojus, vietos gelbėtojus ir žurnalistus, apsaugą jos kontroliuojamose teritorijose tenka RSF“, – teigiama pareiškime, kurį taip pat pasirašė ES krizės valdymo komisarė Hadja Lahbib.
„Humanitarinėms organizacijoms turi būti suteikta galimybė nedelsiant, saugiai ir besąlygiškai pasiekti visus žmones, kuriems reikia pagalbos. Civiliai gyventojai, norintys palikti miestą, turi turėti galimybę tai padaryti saugiai“, – priduriama jame.
Po 18 mėnesių trukusios apgulties, kurią lydėjo badas ir bombardavimai, miestą dabar kontroliuoja RSF grupuotė, prieš daugiau nei dešimtmetį susibūrusi iš prieš dvidešimt metų genocidu kaltintos „Janjaweed“ grupuotės narių.
Sukarinta grupuotė, nuo 2023 m. balandžio mėn. kariaujanti žiaurų karą su Sudano armija, pastarosiomis dienomis surengė galutinį puolimą prieš al Fašyro miestą ir užėmė paskutines armijos iki tol laikytas pozicijas.
Tarptautinė Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio federacija pranešė, kad pirmadienį kaimyninio Šiaurės Kordofano regiono Bara mieste buvo nužudyti penki Sudano Raudonojo Pusmėnulio savanoriai, o dar trys dingo be žinios. Šie incidentai įvyko po to, kai miesto kontrolę šeštadienį perėmė RSF.
Kaip antradienį rašė ELTA, Jungtinių Tautų (JT) vertinimu, al Fašyro mieste katastrofiškomis humanitarinėmis sąlygomis šiuo metu gyvena apie 300 tūkst. žmonių. Tiek Sudano armija, tiek RSF yra kaltinamos rimtais žmogaus teisių pažeidimais.JT situaciją Sudane laiko didžiausia humanitarine krize pasaulyje: namus buvo priversti palikti daugiau nei 12 mln. žmonių, o daugiau nei 26 mln., t. y. apie pusė šalies gyventojų, kenčia nuo didelio bado.
