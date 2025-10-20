Po Zelenskio ir Trumpo susitikimo – aiški žinia iš Ukrainos: laikas dar labiau spausti Putiną

„Rusijos karo prieš Ukrainą pabaigą pasiekti įmanoma. Tačiau tam reikia spaudimo, spaudimo ir dar kartą spaudimo. Tai vienintelis dalykas, kurį supranta Putinas“, – pažymėjo Ukrainos užsienio reikalų ministras.
Ministras patvirtino, kad Ukrainos pusė yra pasirengusi dvišaliam Ukrainos ir Rusijos lyderių susitikimui arba susitikimui, kuriame dalyvautų ir JAV prezidentas, rašo „Evropeiskaja pravda“.
ES stiprybės ir vienybės signalas
Jis pareiškė, kad 19-asis ES sankcijų Rusijai paketas turi visas galimybes tapti vienu veiksmingiausių.
Ukrainos užsienio reikalų ministras išreiškė įsitikinimą, kad jo priėmimas taps svarbiu ES stiprybės ir vienybės signalu, o sprendimas bus priimtas artimiausiu metu.
A. Sybiha pabrėžė, jog svarbu sugriežtinti apribojimus Rusijos diplomatams ir pavadino tokią priemonę „teisingu atsaku į Rusijos hibridinių veiksmų eskalavimą Europoje“.
Ministras taip pat paragino ES padėti Ukrainai išgyventi ketvirtą žiemą, kai Rusija smogia energetikos infrastruktūrai, suteikiant papildomų energijos išteklių ir įrangos.
Be to, jis pabrėžė, kad itin svarbu, jog Europos partneriai remtų Ukrainos oro gynybos pajėgumų stiprinimą ir energetikos objektų fizinę apsaugą.
