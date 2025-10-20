Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Po Zelenskio ir Trumpo susitikimo – aiški žinia iš Ukrainos: laikas dar labiau spausti Putiną

2025-10-20 15:17 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-20 15:17

Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha, po ES ministrų tarybos posėdžio Liuksemburge, paragino Europą ir toliau daryti spaudimą Rusijai. Jis pristatė Ukrainos ir JAV prezidentų Volodymyro Zelenskio bei Donaldo Trumpo susitikimo rezultatus ir pabrėžė, kad tik nuoseklus ir vieningas spaudimas gali priversti Maskvą siekti taikos.

Sybiha po derybų su JAV atskleidė Ukrainos poziciją: „Esame pasirengę tolesniems žingsniams“ (nuotr. SCANPIX)
27

Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha, po ES ministrų tarybos posėdžio Liuksemburge, paragino Europą ir toliau daryti spaudimą Rusijai. Jis pristatė Ukrainos ir JAV prezidentų Volodymyro Zelenskio bei Donaldo Trumpo susitikimo rezultatus ir pabrėžė, kad tik nuoseklus ir vieningas spaudimas gali priversti Maskvą siekti taikos.

1

Rusijos karo prieš Ukrainą pabaigą pasiekti įmanoma. Tačiau tam reikia spaudimo, spaudimo ir dar kartą spaudimo. Tai vienintelis dalykas, kurį supranta Putinas“, – pažymėjo Ukrainos užsienio reikalų ministras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ministras patvirtino, kad Ukrainos pusė yra pasirengusi dvišaliam Ukrainos ir Rusijos lyderių susitikimui arba susitikimui, kuriame dalyvautų ir JAV prezidentas, rašo „Evropeiskaja pravda“.

ES stiprybės ir vienybės signalas

Jis pareiškė, kad 19-asis ES sankcijų Rusijai paketas turi visas galimybes tapti vienu veiksmingiausių.

Ukrainos užsienio reikalų ministras išreiškė įsitikinimą, kad jo priėmimas taps svarbiu ES stiprybės ir vienybės signalu, o sprendimas bus priimtas artimiausiu metu.

A. Sybiha pabrėžė, jog svarbu sugriežtinti apribojimus Rusijos diplomatams ir pavadino tokią priemonę „teisingu atsaku į Rusijos hibridinių veiksmų eskalavimą Europoje“.

Ministras taip pat paragino ES padėti Ukrainai išgyventi ketvirtą žiemą, kai Rusija smogia energetikos infrastruktūrai, suteikiant papildomų energijos išteklių ir įrangos.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
Be to, jis pabrėžė, kad itin svarbu, jog Europos partneriai remtų Ukrainos oro gynybos pajėgumų stiprinimą ir energetikos objektų fizinę apsaugą.

TOLIAU SKAITYKITE
