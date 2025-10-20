Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Putinui teks pasitelkti kūrybiškumą: štai, kokiu maršrutu jis skristų į susitikimą su Trumpu

2025-10-20 13:59 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-20 13:59

Rusijos prezidento Vladimiro Putino lėktuvas, kad atvyktų į Vengriją susitikimui su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, turės aplenkti daugumą Europos Sąjungos (ES) šalių. Dėl to skrydžio maršrutas gali pailgėti net trimis valandomis, praneša UNN.

V. Putino maršrutas į Vengriją (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

Rusijos prezidento Vladimiro Putino lėktuvas, kad atvyktų į Vengriją susitikimui su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, turės aplenkti daugumą Europos Sąjungos (ES) šalių. Dėl to skrydžio maršrutas gali pailgėti net trimis valandomis, praneša UNN.

0

„Dėl tebegaliojančių ES sankcijų ir oro erdvės apribojimų Rusijai po jos invazijos į Ukrainą, Rusijos vyriausybės orlaiviams, įskaitant prezidentinį Il-96, draudžiama skristi virš didžiosios dalies Europos. Tai reiškia, kad Putino maršrutas į Vengriją turi aplenkti daugumą ES valstybių narių, nors pati Vengrija yra bloko dalis“, – rašo leidinys „Air Live“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Putino skrydis pailgės beveik trigubai

Leidinyje teigiama, kad Rusijos prezidento lėktuvas greičiausiai skris per Kaspijos jūrą, Iraną, Turkiją, Viduržemio jūrą, Juodkalniją, Serbiją ir Vengriją.

„Skrydžio maršrutas gali siekti apie 5 000 km, o skrydžio trukmė pailgės maždaug 3 valandomis, palyginti su tiesioginiu 1 500 km maršrutu. Nors Rusijos prezidento lėktuvas yra visiškai pritaikytas tolimiesiems skrydžiams, dėl ilgesnio maršruto reikės atidžiai koordinuoti veiksmus su Turkijos ir Serbijos skrydžių valdymo tarnybomis bei parengti galimus nepaprastosios padėties planus, jei kiltų oro sąlygų ar diplomatinių komplikacijų“, – priduria leidinys.

Šaltinyje rašoma, jog tai ne pirmas kartas, kai V. Putinas ar kiti Rusijos pareigūnai turi rinktis kūrybiškus būdus dalyvauti tarptautiniuose viršūnių susitikimuose. Nuo 2022 m. pradžios, kai Vakarai įvedė draudimus skristi per jų oro erdvę, Rusijos diplomatiniai lėktuvai turi rinktis aplinkinius maršrutus per Centrinę Aziją, Artimuosius Rytus ar Balkanus, kad pasiektų kelionės tikslus. 

Oficialus skrydžio planas dar nėra aiškus

„V. Putino kelionė į Budapeštą parodo, kaip geopolitinė izoliacija keičia net diplomatijos logistiką. Nors Vengrija suteikia retą galimybę ES susitikti su D. Trumpu asmeniškai, skrydis ten nėra paprastas. Šiuo metu oficialus skrydžio planas dar nėra paskelbtas, tačiau atrodo, kad praktiškiausias maršrutas Rusijos prezidentui atvykti į Vengriją yra per Turkijos ir Serbijos oro koridorius“, – rašoma leidinyje.

JAV prezidentas paskelbė, kad kitą savaitę įvyks aukšto lygio JAV ir Rusijos komandų susitikimas. Jis taip pat pareiškė, kad susitiks su Rusijos prezidentu V. Putinu Budapešte, Vengrijoje.

