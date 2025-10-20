Putinui teks pasitelkti kūrybiškumą: štai, kokiu maršrutu jis skristų į susitikimą su Trumpu

„Dėl tebegaliojančių ES sankcijų ir oro erdvės apribojimų Rusijai po jos invazijos į Ukrainą, Rusijos vyriausybės orlaiviams, įskaitant prezidentinį Il-96, draudžiama skristi virš didžiosios dalies Europos. Tai reiškia, kad Putino maršrutas į Vengriją turi aplenkti daugumą ES valstybių narių, nors pati Vengrija yra bloko dalis“, – rašo leidinys „Air Live“.
Putino skrydis pailgės beveik trigubai
Leidinyje teigiama, kad Rusijos prezidento lėktuvas greičiausiai skris per Kaspijos jūrą, Iraną, Turkiją, Viduržemio jūrą, Juodkalniją, Serbiją ir Vengriją.
„Skrydžio maršrutas gali siekti apie 5 000 km, o skrydžio trukmė pailgės maždaug 3 valandomis, palyginti su tiesioginiu 1 500 km maršrutu. Nors Rusijos prezidento lėktuvas yra visiškai pritaikytas tolimiesiems skrydžiams, dėl ilgesnio maršruto reikės atidžiai koordinuoti veiksmus su Turkijos ir Serbijos skrydžių valdymo tarnybomis bei parengti galimus nepaprastosios padėties planus, jei kiltų oro sąlygų ar diplomatinių komplikacijų“, – priduria leidinys.
Šaltinyje rašoma, jog tai ne pirmas kartas, kai V. Putinas ar kiti Rusijos pareigūnai turi rinktis kūrybiškus būdus dalyvauti tarptautiniuose viršūnių susitikimuose. Nuo 2022 m. pradžios, kai Vakarai įvedė draudimus skristi per jų oro erdvę, Rusijos diplomatiniai lėktuvai turi rinktis aplinkinius maršrutus per Centrinę Aziją, Artimuosius Rytus ar Balkanus, kad pasiektų kelionės tikslus.
Oficialus skrydžio planas dar nėra aiškus
„V. Putino kelionė į Budapeštą parodo, kaip geopolitinė izoliacija keičia net diplomatijos logistiką. Nors Vengrija suteikia retą galimybę ES susitikti su D. Trumpu asmeniškai, skrydis ten nėra paprastas. Šiuo metu oficialus skrydžio planas dar nėra paskelbtas, tačiau atrodo, kad praktiškiausias maršrutas Rusijos prezidentui atvykti į Vengriją yra per Turkijos ir Serbijos oro koridorius“, – rašoma leidinyje.
JAV prezidentas paskelbė, kad kitą savaitę įvyks aukšto lygio JAV ir Rusijos komandų susitikimas. Jis taip pat pareiškė, kad susitiks su Rusijos prezidentu V. Putinu Budapešte, Vengrijoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!