Trumpas sako, kad Budapešte susitiks tik su Putinu, bet palaikys ryšį su Zelenskiu

„Tai bus dvišalis susitikimas, – sakė JAV prezidentas. – Bet mes palaikysime ryšį su prezidentu Zelenskiu. Tarp šių dviejų prezidentų yra daug nesutarimų, ir aš neturiu omeny nieko netinkamo, kai tai sakau.“
D. Trumpas vakar po dviejų valandų pokalbio su Putinu paskelė, kad jie susitiks Budapešte artimiausiomis savaitėmis, nors tiksli data dar nenustatyta.
JAV prezidentas taip pat sakė Baltuosiuose rūmuose, kad jis bus „tarpininkaujantis prezidentas“ ir kad jis planuoja „išlaikyti šiek tiek atstumo“ tarp Rusijos ir Ukrainos lyderių.
„Trys prezidentai, o aš esu tarpininkas prezidentas ir tarpininkauju. Tai nėra lengva situacija“, – sakė Trumpas.
„Daug lengviau, kai žmonės supranta vieni kitus, kai susitinka, kai vienas kitą mėgsta. Mes neturime tokios situacijos, kiek tai susiję su „mėgimu“. Galbūt tai gali pasikeisti, galbūt gali. Bet kol kas mes juos laikysime šiek tiek atokiau.“
Dar prieš D. Trumpo ir V. Zelenskio susitikimą „CBS News“ korespondentė Nancy Cordes, remdamasi Baltųjų rūmų spaudos sekretore Karoline Leavitt pranešė, Baltieji rūmai tikisi, kad V. Zelenskis sutiks dalyvauti D. Trumpo ir Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino susitikime Budapešte.
