Kojala įvertino Trumpo ir Zelenskio susitikimą: žingsnelis atgal – dabar svarbios artimiausios savaitės

Penktadienį Baltuosiuose rūmuose JAV prezidentas D. Trumpas priėmė Ukrainos prezidentą V. Zelenskį. Susitikimas buvo skirtas aptarti JAV karinę pagalbą Ukrainai, galimybes paskelbti paliaubas, saugumo garantijas ir tai, ar Ukraina atgaus prarastas teritorijas.
Daug dėmesio skirta „Tomahawk“ raketų suteikimui Ukrainai
L. Kojala teigia, kad tikimybė, jog JAV „Tomahawk“ raketas Ukrainai suteiks, išlieka, „nors dabar neatrodo, kad ji yra pati realiausia“. Politologas pažymi, kad raketų poveikis dėl tam tikrų techninių niuansų būtų ribotas, tačiau diskusija dėl karinės pagalbos nesibaigia. Tiesa, kaip teigia L. Kojala, artėjant D. Trumpo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimui Vengrijoje, atsiranda svarbesnių klausimų.
„Jungtinės Amerikos Valstijos išlieka svarbus Ukrainos partneris, nepaisant to, koks yra politinis fonas. Matėme, jog jis pastaraisiais mėnesiais šiek tiek gerėjo, dabar yra šiokia tokia duobelė ir nerimo, ko galima tikėtis artimiausiame susitikime. Manau, kad tai savaime nekeis Ukrainos taktikos ir ji išliks tokia, kurioje bus siekiama kiek įmanoma artimesnio bendradarbiavimo. Juo labiau Ukrainai vis teikiama žvalgybinė ir kitokia informacija iš JAV yra labai svarbi, ir ji nenutrūko. Jeigu ji nutrūktų, Ukrainos situacija dramatiškai pablogėtų“, – Ukrainos taktiką po gana migloto susitikimo JAV komentuoja L. Kojala.
Ukrainos prezidentas rodo „išmoktas pamokas“
Politologas atkreipia dėmesį į tai, kad Ukrainos prezidentas V. Zelenskis susitikimo metu „pademonstravo kantrybę“.
„Zelenskis išvengė komentarų žiniasklaidai, kurie būtų galėję dar labiau paaštrinti situaciją po susitikimo, ir tai, matyt, rodo išmoktas pamokas po susitikimo Baltuosiuose rūmuose metų pradžioje, kuomet santykiai pasiekė krizinį etapą. Dabar tokios blogos situacijos tikrai nėra, ir iš dalies tą padėjo pasiekti Zelenskio elgesys“, – teigia L. Kojala.
Būsimas Trumpo ir Putino susitikimas Vengrijoje
Ketvirtadienį D. Trumpas „X“ platformoje pranešė, jog kalbėjosi su Rusijos prezidentu V. Putinu ir numatė su juo susitikti Budapešte. Kol kas sunku suprasti, ko galima tikėtis iš šio susitikimo.
„Aišku, daug kas priklausys nuo derinimo šio susitikimo, kuris prasideda jau šią savaitę. Marco Rubio (JAV valstybės sekretorius – aut. past.) ir kiti kalbėsis su Rusijos atstovais ir bandys suprasti, ar gerai manoma korekcija Kremliaus pozicijoje, lyginant su tuo, ką Rusija pristatinėjo iki šiol ir kas neleido kalbėti apie jokį net artėjimą link konsensuso, nekalbant apie patį konsensusą. Matyt, pirmas klausimas dar iki susitikimo yra bandymas suprasti Kremliaus laikyseną. Gal tuomet daug ką lems ir paties susitikimo dinamika – kaip jisai vyks, kokie bus formatai, kas dalyvaus“, – sako GSSC vadovas.
L. Kojala pabrėžia, kad V. Zelenskis neatmeta, jog ir pats dalyvautų susitikime su V. Putinu, tačiau „galimybė, kad tai bus trišalis susitikimas, kol kas neatrodo pati didžiausia“.
Draugiškas Trumpo požiūris į Putiną
„X“ platformoje pasirodęs JAV prezidento įrašas apie pokalbį su V. Putinu pasižymėjo gana draugišku tonu, tačiau, L. Kojalos teigimu, tai nieko naujo, ir šią dinamiką buvo galima matyti ir seniau.
„Mes tą toną matėme jau ir anksčiau. Jis skambėjo tikrai ne vieną kartą po Trumpo ir Putino telefoninių skambučių. JAV prezidentui sakant, kad buvo pasiektas didelis progresas, nepaisant to, kad galiausiai paaiškėdavo, jog jokio progreso nėra. Tonas tarsi sugrįžta į tai, ką matėme ypatingai pirmoje šių metų pusėje, ir kuris turėtų mūsų nebestebinti“, – sako L. Kojala.
„Aišku, dabar kontekstas yra šiek tiek kitoks, nes pastaruosius kelis mėnesius Trumpo retorika buvo pasikeitusi – ji buvo aštresnė. Jis kalbėjo apie popierinį tigrą, kalbėjo apie spaudimo priemones Rusijai, kurių neįgyvendino. Šia prasme būtų galima teigti, kad šis susitikimas lėmė tam tikrą žingsnelį atgal.
Ar tas žingsnelis atgal bus apčiuopiamas, ar jis virs konkrečiais veiksmais – tai parodys artimiausios savaitės. Dabar tas žingsnelis atgal yra labiau tokio bendro emocinio santykio fono ir tono, o ne veiksmų, bet jeigu jį seks ir veiksmai, Ukrainai bus žymiai sudėtingiau“, – pridūrė jis.
