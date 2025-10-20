Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas siūlo padalyti Donbaso sritį: didžioji jo dalis atitektų Rusijai

2025-10-20 06:39 / šaltinis: BNS
2025-10-20 06:39

AV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad Ukrainos Donbaso sritis turėtų būti padalyta, o didžioji jo dalis atitektų Rusijai, siekiant užbaigti daugiau nei trejus metus trunkančią Maskvos plataus masto invaziją.

Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas Baltuosiuose rūmuose (nuotr. SCANPIX)

AV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad Ukrainos Donbaso sritis turėtų būti padalyta, o didžioji jo dalis atitektų Rusijai, siekiant užbaigti daugiau nei trejus metus trunkančią Maskvos plataus masto invaziją.

3

„Tegul jis būna supjaustytas taip, kaip yra (dabar)“, – žurnalistams lėktuve „Air Force One“ sakė prezidentas.

Pasak Baltųjų rūmų šeimininko, abi šalys turėtų susitarti palikti Donbasą tokį, koks jis yra dabar, o tai reiškia, kad didžioji dalis šios Ukrainos teritorijos atitektų Rusijai.

„Vėliau jie gali dėl ko nors susitarti, – jis sakė. – Tačiau dabar abi konflikto pusės turėtų sustoti ties kovos linija — grįžti namo, liautis kovoti, liautis žudyti žmones.“

Naujausi D. Trumpo komentarai pasirodė po to, kai Ukrainos dronai smogė didelei dujų perdirbimo gamyklai pietų Rusijoje.

Rusijos ir Kazachstano pareigūnai pranešė, kad po incidento kilo gaisras, o įmonė buvo priversta sustabdyti dujų priėmimą iš Kazachstano.

Orenburgo gamykla, kurią kontroliuoja valstybinė dujų milžinė „Gazprom“, yra to paties pavadinimo srityje netoli Kazachstano sienos.

Ši gamykla yra gamybos ir perdirbimo komplekso, kuris yra vienas didžiausių tokio tipo įrenginių pasaulyje, dalis. Jos pajėgumas siekia 45 mlrd. kubinių metrų per metus. 

Pasak srities gubernatoriaus Jevgenijaus Solncevo, per dronų atakas kilo gaisras gamyklos ceche ir dalis jo buvo apgadinta. J. Solncevas teigė, kad aukų nėra.

Sekmadienį Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas išplatintame pareiškime nurodė, kad Orenburgo gamykloje kilo „didelio masto gaisras“. Pranešime taip pat teigiama, jog per ataką buvo apgadintas vienas iš gamyklos dujų perdirbimo ir valymo įrenginių.

Pastaraisiais mėnesiais Ukraina reguliariai dronais smogia naftos perdirbimo gamykloms ir angliavandenilių vamzdynams Rusijoje ir ši strategija nuo vasaros jau pakurstė degalų pabrangimą toje šalyje.

