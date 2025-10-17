Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas teigia, kad tikisi, jog netrukus bus išplėsti vadinamieji Abraomo susitarimai

2025-10-17 16:35 / šaltinis: ELTA
2025-10-17 16:35

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad tikisi, jog netrukus bus išplėsti vadinamieji Abraomo susitarimai, ir viliasi, kad Saudo Arabija prisijungs prie pakto, kuris padėjo normalizuoti diplomatinius santykius tarp Izraelio ir kai kurių arabų šalių, praneša agentūra „Reuters“.

Zelenskis: Trumpas puikiai žino, kaip Rusija bando apgauti pasaulį (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad tikisi, jog netrukus bus išplėsti vadinamieji Abraomo susitarimai, ir viliasi, kad Saudo Arabija prisijungs prie pakto, kuris padėjo normalizuoti diplomatinius santykius tarp Izraelio ir kai kurių arabų šalių, praneša agentūra „Reuters“.

REKLAMA
0

„Viliuosi, kad prisijungs Saudo Arabija ir kiti. Manau, kad kai prisijungs Saudo Arabija, prisijungs visi“, – duodamas interviu, kuris penktadienį buvo parodytas per „Fox Business Network“, sakė D. Trumpas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis pažymėjo, kad dar trečiadienį surengė „labai gerus pokalbius“ su šalimis, kurios parodė norą prisijungti prie minimų susitarimų, ir nurodė manantis, jog „visos jos prisijungs netrukus“.

REKLAMA
REKLAMA

2020 m. per pirmąją D. Trumpo kadenciją prezidento poste Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE) ir Bahreinas pasirašė šiuos susitarimus, taip sulaužydami ilgai gyvavusį tabu ir tapdami pirmosiomis Izraelį pripažinusiomis arabų šalimis per ketvirtį amžiaus. Jų pavyzdžiu vėliau dar pasekė Marokas ir Sudanas.

D. Trumpas, kuris pirmadienį Egipte sušaukė musulmoniškų ir Europos šalių lyderius aptarti Gazos Ruožo ateitį, pristatė savo planą dėl Gazos karo užbaigimo kaip paskatą sudaryti platesnį regioninį taikos susitarimą. Tada jis pareiškė, kad prie Abraomo susitarimų iniciatyvos prisijungs daugiau šalių.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas ir Melania Trump rugsėjo 11-osios minėjime (nuotr. SCANPIX)
Trumpo kalbą Izraelio parlamente trumpam pertraukė protestavęs politikas (1)
Inga Ruginienė. ELTA / Dainius Labutis
Ruginienė: regiono lygiu derėsimės su EK, kad nacionaliniai biudžetai nevaržytų gynybos poreikių (4)
Donaldas Trumpas ir Melania Trump rugsėjo 11-osios minėjime (nuotr. SCANPIX)
Trumpas sako nematąs priežasties susitikti su Xi Jinpingu, grasina Kinijai muitais (3)
D. Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Teksaso kariai atvyko į Ilinojų, o gubernatorius kalba apie okupaciją (5)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų