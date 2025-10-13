Trumpas: „Tai ne tik karo pabaiga – tai istorinė naujų Artimųjų Rytų aušra“

„Po tiek daug nesibaigiančio karo ir begalinio pavojaus metų šiandien dangus yra ramus, ginklai tyli, sirenos nutilo, o saulė pateka virš šventosios žemės, kurioje pagaliau vyrauja taika, virš žemės ir regiono, kuris, duok Dieve, taikiai gyvens visą amžinybę“, – sakė jis.
„Tai ne tik karo pabaiga (…) Tai istorinė naujų Artimųjų Rytų aušra“, – tvirtino D. Trumpas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!