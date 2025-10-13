Kalendorius
Spalio 13 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas: „Tai ne tik karo pabaiga – tai istorinė naujų Artimųjų Rytų aušra“

2025-10-13 14:52 / šaltinis: ELTA
2025-10-13 14:52

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį Izraelio parlamentui pareiškė, kad paliaubos, kurias jis padėjo sudaryti Gazos kare, davė pradžią „istorinei naujų Artimųjų Rytų aušrai“.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį Izraelio parlamentui pareiškė, kad paliaubos, kurias jis padėjo sudaryti Gazos kare, davė pradžią „istorinei naujų Artimųjų Rytų aušrai“.

REKLAMA
8

„Po tiek daug nesibaigiančio karo ir begalinio pavojaus metų šiandien dangus yra ramus, ginklai tyli, sirenos nutilo, o saulė pateka virš šventosios žemės, kurioje pagaliau vyrauja taika, virš žemės ir regiono, kuris, duok Dieve, taikiai gyvens visą amžinybę“, – sakė jis.

„Tai ne tik karo pabaiga (…) Tai istorinė naujų Artimųjų Rytų aušra“, – tvirtino D. Trumpas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Benjaminas Netanyahu išreiškė paramą Donaldo Trumpo siūlomam planui dėl Gazos Ruožo (nuotr. SCANPIX)
Netanyahu Trumpą pavadino geriausiu draugu: „Nė vienas Amerikos prezidentas nėra padaręs daugiau dėl Izraelio“
Recepas Tayyipas Erdoganas (nuotr. SCANPIX)
Erdoganas pasveikino susitarimą dėl paliaubų Gazos Ruože: padėkojo Donaldui Trumpui
Zelenskis: Trumpas puikiai žino, kaip Rusija bando apgauti pasaulį (nuotr. SCANPIX)
Izraelio prezidentas teigia, kad Trumpas nusipelnė Nobelio taikos premijos (9)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Vytautas
Vytautas
2025-10-13 15:11
Oi kaip klysta Trumpas. Karas tarp Palestinos ir Izraelio nesibaigs niekad. Po laikino atokvėpio (o gal jo net nebus) Hamas ir vėl imsis teroro aktų prieš Izraelį. Šių dviejų kaimynų nepavyks sutaikyti niekada.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų