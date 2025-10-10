Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas sako nematąs priežasties susitikti su Xi Jinpingu, grasina Kinijai muitais

2025-10-10 19:27 / šaltinis: BNS
2025-10-10 19:27

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė nebejaučiąs būtinybės šį mėnesį susitikti su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu, supeikė Pekiną už priešišką prekybos praktiką ir pagrasino įvesti „didžiulius“ muitus.

Donaldas Trumpas ir Melania Trump rugsėjo 11-osios minėjime (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė nebejaučiąs būtinybės šį mėnesį susitikti su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu, supeikė Pekiną už priešišką prekybos praktiką ir pagrasino įvesti „didžiulius" muitus.

„Kinijoje vyksta labai keisti dalykai! Jie tampa labai priešiški“, – parašė D. Trumpas ilgame įraše socialiniame tinkle „Truth Social“, kuriame sukritikavo Kiniją už retųjų žemių iškasenų – itin svarbios šiuolaikinių technologijų sudedamosios dalies – eksporto kontrolės įvedimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Turėjau susitikti su prezidentu Xi po dviejų savaičių APEC susitikime Pietų Korėjoje, bet dabar, regis, nėra priežasties to daryti“, – parašė jis įraše, kurį paskelbė, kai vyko į medicininę apžiūrą karinėje ligoninėje netoli Vašingtono.

D. Trumpas parašė, kad Kinija šalims visame pasaulyje išsiuntė laiškus, kuriuose išsamiai aprašė „kiekvieno gamybos elemento, susijusio su retųjų žemių iškasenomis, ir praktiškai visko, ką tik gali sugalvoti, net jei tai nėra pagaminta Kinijoje“, eksporto kontrolę.

„Nėra jokios galimybės, kad Kinijai būtų leista „laikyti Pasaulį nelaisvėje“, bet atrodo, kad tai buvo jų planas jau gana ilgą laiką“, – parašė D. Trumpas ir pridūrė, kad Pekinas „laukė progos“, nepaisydamas to, ką jis apibūdino kaip šešis mėnesius gerų dvišalių santykių.

Retųjų žemių elementai yra labai svarbūs gaminant įvairiausius įtaisus ir technologijas, nuo išmaniųjų telefonų ir elektrinių transporto priemonių iki karinės įrangos ir atsinaujinančiosios energijos technologijų. Kinija užima dominuojančią padėtį šių medžiagų gamybos ir perdirbimo srityje visame pasaulyje.

„Viena iš politikos priemonių, kurias šiuo metu svarstome, yra didžiulis muitų tarifų padidinimas Kinijos produktams, įvežamiems į Jungtines Amerikos Valstijas“, – parašė D. Trumpas ir pridūrė, kad svarsto „daug kitų atsakomųjų priemonių“.

D. Trumpas pažymėjo, kad kitos šalys susisiekė su Jungtinėmis Valstijomis, kad išreikštų pasipiktinimą dėl Kinijos „didžiulio priešiškumo prekyboje, kuris atsirado iš niekur“.

JAV prezidentas pridūrė, kad šio klausimo su Xi Jinpingu nebuvo aptaręs.

Kinijos požiūrį jis apibūdino kaip monopolinės padėties magnetų ir kitų elementų rinkoje kūrimą, pavadinęs tai „mažų mažiausiai gana grėsmingu ir priešišku žingsniu“.

