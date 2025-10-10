Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV sukritikavo sprendimą dėl Nobelio taikos premijos, kad ši neskirta Trumpui

2025-10-10 15:48 / šaltinis: ELTA
2025-10-10 15:48

Baltieji rūmai sukritikavo sprendimą Nobelio taikos premiją skirti Venesuelos opozicijos lyderei Marijai Corinai Machado, o ne JAV prezidentui Donaldui Trumpui, praneša agentūra „Reuters“.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Baltieji rūmai sukritikavo sprendimą Nobelio taikos premiją skirti Venesuelos opozicijos lyderei Marijai Corinai Machado, o ne JAV prezidentui Donaldui Trumpui, praneša agentūra „Reuters".

0

Nobelio komitetas įrodė, kad politiką kelią aukščiau taikos, penktadienį tinkle „X“ rašė Baltųjų rūmų atstovas Stevenas Cheungas.

„Prezidentas D. Trumpas toliau sudarys taikos susitarimus, užbaigs karus ir gelbės gyvybes, – teigė S. Cheungas. – Jis turi filantropo širdį. Niekada nebus kito tokio kaip jis, kuris vien savo valios jėga gali nuversti kalnus“.

Norvegijos Nobelio komitetas penktadienį prestižinę premiją skyrė M. C. Machado, įvertindamas jos kovą už demokratiją savo šalyje.

