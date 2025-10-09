Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

Spoelstra taps naujuoju JAV krepšinio rinktinės vyriausiuoju treneriu

2025-10-09 19:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-09 19:30

Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) rinktinė turės naują vyriausiąjį trenerį.

E.Spoelstra vadovaus JAV rinktinei (Scanpix nuotr.)

Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) rinktinė turės naują vyriausiąjį trenerį.

0

ESPN skelbia, kad šios pareigos bus patikėtos 54 metų specialistui Erikui Spoelstrai.

Nuo 2021 metų JAV rinktinės vyr. trenerio pareigas ėjo Steve’as Kerras, kurio vadovaujama komanda liko be medalių pasaulio čempionate, tačiau iškovojo pirmąją vietą olimpinėse žaidynėse.

E.Spoelstra darbavosi JAV rinktinės trenerių štabe olimpinėse žaidynėse, o nuo 2008 metų treniruoja Majamio „Heat“ komandą, kurioje žais ir lietuvis Kasparas Jakučionis.

