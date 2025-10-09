Spoelstra taps naujuoju JAV krepšinio rinktinės vyriausiuoju treneriu

ESPN skelbia, kad šios pareigos bus patikėtos 54 metų specialistui Erikui Spoelstrai.
Just in: USA Basketball is expected to name Erik Spoelstra as the new head coach of the men's national team, sources tell ESPN. Spoelstra succeeds Steve Kerr for the next World Cup and the 2028 Summer Olympics after serving as a lead assistant on Team USA's 2024 gold medal squad. pic.twitter.com/eApR2LsXeB— Shams Charania (@ShamsCharania) October 9, 2025
Nuo 2021 metų JAV rinktinės vyr. trenerio pareigas ėjo Steve’as Kerras, kurio vadovaujama komanda liko be medalių pasaulio čempionate, tačiau iškovojo pirmąją vietą olimpinėse žaidynėse.
E.Spoelstra darbavosi JAV rinktinės trenerių štabe olimpinėse žaidynėse, o nuo 2008 metų treniruoja Majamio „Heat“ komandą, kurioje žais ir lietuvis Kasparas Jakučionis.
