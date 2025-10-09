Kalendorius
WTA 1000 turnyre Uhane – favoričių pergalės

WTA 1000 turnyre Uhane – favoričių pergalės

2025-10-09 19:25 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-09 19:25

Uhane (Kinija) tęsiasi elitinis WTA 1000 serijos „Dongfeng – Voyah Wuhan Open 2025“ moterų teniso turnyras.

Iga Swiatek | Scanpix nuotr.

Uhane (Kinija) tęsiasi elitinis WTA 1000 serijos „Dongfeng – Voyah Wuhan Open 2025“ moterų teniso turnyras.

0

Italė Jasmine Paolini (WTA-8) 3:6, 6:1, 3:1 nugalėjo mačo dėl traumos nebaigusią danę Clarą Tauson (WTA-12) ir pasiekė svarbią pergalę kovoje dėl vietos „WTA Finals“ turnyre. J. Paolini dominuoti pradėjo nuo antrojo seto trečiojo geimo, o iki tol pranašesnė buvo C. Tauson.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Užjaučiu Clarą. Ji šį mačą pradėjo nuostabiai, o aš turėjau rimtų problemų. Tikiuosi, kad Clara greitai pasveiks. Ką dar galėčiau pridurti? Tiesiog stengiausi kažkaip atsilaikyti prieš Clarą, kuri mane vis užklupdavo galingais smūgiais. Buvo sunku, bet nepasidaviau“, – sakė J. Paolini.

Svarbią pergalę kovoje dėl vietos „WTA Finals“ turnyre pasiekė ir Kazachstano atstovė Elena Rybakina (WTA-9). Jo 6:3, 6:4 pranoko čekę Lindą Noskovą (WTA-17).

Amerikietė Jessica Pegula (WTA-6) 7:5, 3:6, 6:3 eliminavo Jekateriną Aleksandrovą, 17-metė JAV talentė Iva Jovič (WTA-39) 5:7, 3:6 krito prieš čekę Kateriną Siniakovą (WTA-62), lenkė Iga Swiatek (WTA-2) 7:6 (7:2), 6:4 palaužė Tokijo olimpinės čempionės šveicarės Belindos Benčič (WTA-15) pasipriešinimą, o amerikietė Cori „Coco“ Gauff (WTA-3) 6:3, 6:2 nepaliko vilčių kinei Shuai Zhang (WTA-142).

Visos ketvirtfinalio poros:

Aryna Sabalenka – Elena Rybakina

Jessica Pegula – Katerina Siniakova

Cori „Coco“ Gauff – Laura Siegemund

Iga Swiatek – Jasmine Paolini

Vietas „WTA Finals“ yra užsitikrinusios A. Sabalenka, I. Swiatek, C. Gauff ir Amanda Anisimova.

WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Uhane prizų fondą sudaro beveik 3,655 mln. JAV dolerių.

