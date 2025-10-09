Visų laikų rekordus gerinęs Djokovičius sunkiai suvokiamu būdu pelnė tašką ir žengė į pusfinalį

Serbijos veteranas Novakas Djokovičius (ATP-5) ketvirtfinalyje per 1 valandą 50 minučių 6:3, 7:5 nugalėjo pirmą kartą taip toli nukeliavusį belgą Zizou Bergsą (ATP-44). Šie tenisininkai vienas prieš kitą žaidė pirmą sykį.
Pirmojo seto lūžis įvyko šeštajame geime, kai serbas laimėjo varžovo padavimų seriją. Z. Bergsas jau kitame geime galėjo atsitiesti, bet nerealizavo 3 „break pointų“. Aštuntajame geime serbas pirmavo 40:0, tačiau iššvaistė 5 „set pointus“ varžovo padavimų metu. Devintajame geime N. Djokovičius savo padavimų metu jau žaidė užtikrintai ir užbaigė setą.
Antrajame sete nė vienas žaidėjas „break pointų“ neturėjo iki devintojo geimo, kuriame serbas laimėjo varžovo padavimų seriją (5:4). Z. Bergsas, neturėdamas kur trauktis, atsakė tuo pačiu (5:5). N. Djokovičius netrukus realizavo dar vieną „break pointą“ (6:5) ir šį kartą belgas jau neišsigelbėjo, nors dvyliktajame geime turėjo „break pointą“.
„Man reikia nustoti tave taip dievinti“, – prie tinklo pasakė Z. Bergsas, prajuokinęs N. Djokovičių.
Serbas šiame mače pasižymėjo ir stebuklingu tašku, kurį pelnė, nors ilgai buvo „prispaustas“ prie sienos ir atsimušinėjo smūgiais aukštai į orą.
„Aš šią savaitę tiesiog bandau kaip nors išgyventi“, – po mačo sakė serbas.
38-erių N. Djokovičius tapo vyriausiu visų laikų žaidėju, patekusiu į ATP 1000 turnyro pusfinalį. Apskritai, serbui tai bus jau 80-as karjeros pusfinalis ATP 1000 turnyruose, o tai – visų laikų rekordas.
Pusfinalyje serbas žais su didžiausiu turnyro atradimu monakiečiu Valentinu Vacherot (ATP-204), kuris pergales skina nuo pat kvalifikacijos.
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Šanchajuje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!