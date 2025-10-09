Po Rune protrūkio mama paliko areną: danas krito prieš 204-ąją pasaulio raketę

Teniso pasaulį dar kartą pribloškė monakietis Valentinas Vacherot (ATP-204). Šį kartą jis per 3 valandas 2:6, 7:6 (7:4), 6:4 eliminavo mėšlungio vargintą daną Holgerį Runę (ATP-11) ir pirmą kartą karjeroje pateko į tokio lygio turnyro pusfinalį.
V. Vacherot pirmajme sete pralaimėjo dvi savo padavimų serijas, o „break pointo“ laukė iki pat aštuntojo geimo ir vienintelės galimybės tašku laimėti dano padavimų seriją nerealizavo.
Antrojo seto pradžioje jau H. Rune švaistė „break pointus“, o V. Vacherot po ketvirtojo geimo pirmą kartą perėmė iniciatyvą (3:1). Tiesa, H. Rune labai greitai panaikino deficitą (3:3), o po to lygi kova tęsėsi iki pat pratęsimo. V. Vacherot pratęsimo pradžioje neišlaikė 2 taškų persvaros (2:0, 2:2). Vėliau 5 taškus iš eilės pelnė tas žaidėjas, kuris atlikdavo padavimus, o šią tendenciją galiausiai pavyko nutraukti V. Vacherot. Monakietis, pirmaudamas 5:4, laimėjo 2 iš eilės H. Rune įžaistus kamuoliukus ir realizavo „set pointą“.
V. Vacherot trečiojo seto trečiajame geime nerealizavo „break pointo“, bet netrukus gavo dar geresnę progą perimti iniciatyvą. Daną ėmė varginti mėšlungis ir jis kreipėsi į savo trenerius bei mamą, prašydamas patarimų. Jų patarimai nesuveikė, o H. Rune po nesėkmingo smūgio „pasiuntė“ savo komandos narius.
Danas „sausai“ pralaimėjo minėtą savo padavimų seriją, o jo mama paliko areną. Vėliau H. Rune dar turėjo paskutines galimybes išsigelbėti, bet dešimtajame geime nerealizavo abiejų „break pointų“.
V. Vacherot tapo antru žemiausiai reitinguotu tenisininku per istoriją, patekusiu į ATP 1000 turnyro pusfinalį.
