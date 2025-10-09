Kalendorius
Spalio 9 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Po Rune protrūkio mama paliko areną: danas krito prieš 204-ąją pasaulio raketę

2025-10-09 18:45 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-09 18:45

Šanchajuje (Kinija) tęsiasi elitinis ATP 1000 serijos „Rolex Shanghai Masters“ vyrų teniso turnyras.

Holgeris Rune ir jo komanda | „Stop“ kadras

Šanchajuje (Kinija) tęsiasi elitinis ATP 1000 serijos „Rolex Shanghai Masters“ vyrų teniso turnyras.

REKLAMA
0

Teniso pasaulį dar kartą pribloškė monakietis Valentinas Vacherot (ATP-204). Šį kartą jis per 3 valandas 2:6, 7:6 (7:4), 6:4 eliminavo mėšlungio vargintą daną Holgerį Runę (ATP-11) ir pirmą kartą karjeroje pateko į tokio lygio turnyro pusfinalį.

V. Vacherot pirmajme sete pralaimėjo dvi savo padavimų serijas, o „break pointo“ laukė iki pat aštuntojo geimo ir vienintelės galimybės tašku laimėti dano padavimų seriją nerealizavo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrojo seto pradžioje jau H. Rune švaistė „break pointus“, o V. Vacherot po ketvirtojo geimo pirmą kartą perėmė iniciatyvą (3:1). Tiesa, H. Rune labai greitai panaikino deficitą (3:3), o po to lygi kova tęsėsi iki pat pratęsimo. V. Vacherot pratęsimo pradžioje neišlaikė 2 taškų persvaros (2:0, 2:2). Vėliau 5 taškus iš eilės pelnė tas žaidėjas, kuris atlikdavo padavimus, o šią tendenciją galiausiai pavyko nutraukti V. Vacherot. Monakietis, pirmaudamas 5:4, laimėjo 2 iš eilės H. Rune įžaistus kamuoliukus ir realizavo „set pointą“.

REKLAMA
REKLAMA

V. Vacherot trečiojo seto trečiajame geime nerealizavo „break pointo“, bet netrukus gavo dar geresnę progą perimti iniciatyvą. Daną ėmė varginti mėšlungis ir jis kreipėsi į savo trenerius bei mamą, prašydamas patarimų. Jų patarimai nesuveikė, o H. Rune po nesėkmingo smūgio „pasiuntė“ savo komandos narius.

REKLAMA

Danas „sausai“ pralaimėjo minėtą savo padavimų seriją, o jo mama paliko areną. Vėliau H. Rune dar turėjo paskutines galimybes išsigelbėti, bet dešimtajame geime nerealizavo abiejų „break pointų“.

V. Vacherot tapo antru žemiausiai reitinguotu tenisininku per istoriją, patekusiu į ATP 1000 turnyro pusfinalį.

ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Šanchajuje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų