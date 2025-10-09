Mikulskytė 4 valandų trileryje nusileido gerokai žemiau reitinguotai varžovei

Pirmojo seto pradžioje tenisininkės laimėjo po 2 varžovės padavimų serijas. Vėliau graikė kiek atitrūko (3:5), bet J. Mikulslytė į tai atsakė spurtu 3:0 (6:5). Dvyliktajame geime lietuvė savo padavimais nepajėgė užbaigti seto ir turėjo žaisti pratęsimą, kuriame visiškai dominavo prieš graikę.
M. Argyrokastriti antrojo seto pradžioje švaistė „break pointus“, o J. Mikulskytė buvo išsiveržusi į priekį (3:1), bet tą persvarą greitai prarado (3:3). Vėliau lietuvė dar sykį iššvaistė 2 geimų pranašumą (5:3, 5:5), o vienuoliktajame geime paleido graikę į priekį ir jos nebepavijo.
Trečiojo seto pradžioje lietuvė nerealizavo „break pointo“, o kitame geime „sausai“ pralaimėjo savo padavimų seriją (1:3). Vėliau M. Argyrokastriti persvara dar labiau išaugo (2:5). Lietuvė nenuleido rankų, aštuntajame geime laimėjo varžovės padavimų seriją, o dešimtajame geime pirmavo 40:0 ir turėjo 3 galimybes tašku išlyginti rezultatą. Deja, graikė stebuklingai gelbėjosi savo padavimų metu ir netrukus įtvirtino pergalę.
Lietuvė tik 50 proc. atvejų kamuoliuką įžaisdavo pirmu bandymu, o graikė – 72 proc.
J. Mikulskytė pelnė 6 WTA vienetų reitingo taškus ir 598 JAV dolerius.
Vienetų varžybų pirmajame rate antradienį 32-ejų Iveta Dapkutė (WTA-765) per 1 valandą 28 minutes 3:6, 1:6 pralaimėjo vardinį kvietimą gavusiai 24-erių M. Argyrokastriti. I. Dapkutė kartu su M. Argyrokastriti rugsėjį Heraklione iškovojo 2 paeiliui ITF dvejetų turnyrų titulus. Už dalyvavimą vienetų varžybose I. Dapkutė gavo 1 WTA vienetų reitingo tašką ir 149 JAV dolerius.
Pirmadienį dvejetų starte I. Dapkutė su vokiete Laura Boehner per 1 valandą 24 minutes 2:6, 5:7 pralaimėjo prieš serbę Nataliją Senič ir graikę Eleną Korokozidi. Lietuvė su porininke pelnė 202 JAV dolerius ir po 1 WTA dvejetų reitingo tašką.
ITF serijos moterų teniso turnyro Heraklione prizų fondą sudaro 40 tūkst. JAV dolerių.
