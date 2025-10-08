Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Justina Mikulskytė ITF turnyrą Heraklione pradėjo pergale prieš Nyderlandų tenisininkę

2025-10-08 21:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-08 21:23

Heraklione (Graikija) vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro vienetų varžybose nuo antrojo rato startavusi pirma pagal skirstymą 29-erių Justina Mikulskytė (WTA-206) po kiek daugiau nei 2 valandų kovos 7:5, 6:2 pasiekė pergalę prieš kvalifikaciją įveikusią Nyderlandų atstovę Antonią Stoyanov (WTA-1196).

Justina Mikulskytė | Sauliaus Čirbos nuotr.

0

Lietuvė pirmajame sete atsitiesė net po 3 pralaimėtų savo padavimų serijų ir dar neutralizavo „set pointą“. Tik po vienuoliktojo geimo J. Mikulskytė pirmą kartą persvėrė rezultatą (6:5), o dvyliktajame neutralizavo „break pointą“ ir šiaip ne taip užbaigė setą.

Kur kas paprasčiau lietuvei klostėsi antrasis setas, kurį J. Mikulskytė pradėjo spurtu 4:0. A. Stoyanov bandė gelbėtis aštuntajame geime, tačiau visus 5 „break pointus“ ji iššvaistė.

J. Mikulskytė pelnė 6 WTA vienetų reitingo taškus ir 598 JAV dolerius. Aštuntfinalyje lietuvė susitiks su graike Marianna Argyrokastriti (WTA-983).

Vienetų varžybų pirmajame rate antradienį 32-ejų Iveta Dapkutė (WTA-765) per 1 valandą 28 minutes 3:6, 1:6 pralaimėjo vardinį kvietimą gavusiai 24-erių M. Argyrokastriti. I. Dapkutė kartu su M. Argyrokastriti rugsėjį Heraklione iškovojo 2 paeiliui ITF dvejetų turnyrų titulus. Už dalyvavimą vienetų varžybose I. Dapkutė gavo 1 WTA vienetų reitingo tašką ir 149 JAV dolerius.

Pirmadienį dvejetų starte I. Dapkutė su vokiete Laura Boehner per 1 valandą 24 minutes 2:6, 5:7 pralaimėjo prieš serbę Nataliją Senič ir graikę Eleną Korokozidi. Lietuvė su porininke pelnė 202 JAV dolerius ir po 1 WTA dvejetų reitingo tašką.

ITF serijos moterų teniso turnyro Heraklione prizų fondą sudaro 40 tūkst. JAV dolerių.

