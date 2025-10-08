Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Laimos Vladson pasitraukė iš turnyro Egipte anksčiau laiko

2025-10-08 16:37 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-08 16:37

Egipte vykstantis ITF serijos moterų teniso turnyras nesėkmingai susiklostė 18-metei Laimai Vladson (WTA-955, ITF jaunių-13). Lietuvos teniso talentė vienetų varžybų starte 3:6, 1:2 atsiliko prieš „neutralią rusę“ Anną Snigiriovą ir atsisakė tęsti dvikovą.

Laima Vladson | „Stop“ kadras

0

Lietuvė pirmoji laimėjo varžovės padavimų seriją ir buvo atitrūkusi 3:1, bet per likusią pirmojo seto dalį pralaimėjo visus geimus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrasis setas prasidėjo apylygiai (1:1). Visgi, trečiajame geime L. Vladson pralaimėjo savo padavimų seriją ir atsisakė toliau žaisti.

L. Vladson už žaidimą turnyre turėtų gauti 147 JAV dolerių čekį.

ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

