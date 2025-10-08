Laimos Vladson pasitraukė iš turnyro Egipte anksčiau laiko

Lietuvė pirmoji laimėjo varžovės padavimų seriją ir buvo atitrūkusi 3:1, bet per likusią pirmojo seto dalį pralaimėjo visus geimus.
Antrasis setas prasidėjo apylygiai (1:1). Visgi, trečiajame geime L. Vladson pralaimėjo savo padavimų seriją ir atsisakė toliau žaisti.
L. Vladson už žaidimą turnyre turėtų gauti 147 JAV dolerių čekį.
ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
