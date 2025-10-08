Ainius Sabaliauskas baigė pasirodymą ITF turnyre po pralaimėjimo belgui

Pirmajame sete nė vienas žaidėjas neturėjo „break pointų“ iki aštuntojo geimo, kai J. Loge laimėjo lietuvio padavimų seriją. Antrajame sete lemtingu tapo penktasis geimas, kai belgas pirmu bandymu realizavo „break pointą“. A. Sabaliauskas šiame mače taip ir neturėjo galimybių tašku laimėti varžovo padavimų seriją, nors paskutiniame geime buvo netoli tokios galimybės (40:40).
A. Sabaliauskas pelnė 3 ITF vyrų vienetų reitingo taškus ir 319 JAV dolerių.
Antradienį dvejetų starte lietuvis su Ammaru Elaminu iš Airijos per valandą 1:6, 4:6 pralaimėjo neutraliems atletams – Sergejui Betovui ir Daniilui Ostapenkovui. Lietuvis su porininku dalinsis 194 JAV dolerius.
ITF serijos vyrų teniso turnyro Tunise prizų fondą sudaro 25 tūkst. JAV dolerių.
