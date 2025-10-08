Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Ainius Sabaliauskas baigė pasirodymą ITF turnyre po pralaimėjimo belgui

2025-10-08 13:16 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-08 13:16

Tunise vykstančio ITF serijos vyrų teniso turnyro savo pasirodymą užbaigė 22-ejų Ainius Sabaliauskas (ATP-1545). Kvalifikacijoje abu mačus laimėjęs lietuvis trečiadienį pagrindinio etapo starte per 68 minutes 3:6, 4:6 pralaimėjo 7-ajai turnyro raketei belgui Jackui Loge (ATP-518).

Ainius Sabaliauskas l Irmanto Gelūno/BNS Foto nuotr.

0

Pirmajame sete nė vienas žaidėjas neturėjo „break pointų“ iki aštuntojo geimo, kai J. Loge laimėjo lietuvio padavimų seriją. Antrajame sete lemtingu tapo penktasis geimas, kai belgas pirmu bandymu realizavo „break pointą“. A. Sabaliauskas šiame mače taip ir neturėjo galimybių tašku laimėti varžovo padavimų seriją, nors paskutiniame geime buvo netoli tokios galimybės (40:40).

TAIP PAT SKAITYKITE:

A. Sabaliauskas pelnė 3 ITF vyrų vienetų reitingo taškus ir 319 JAV dolerių.

Antradienį dvejetų starte lietuvis su Ammaru Elaminu iš Airijos per valandą 1:6, 4:6 pralaimėjo neutraliems atletams – Sergejui Betovui ir Daniilui Ostapenkovui. Lietuvis su porininku dalinsis 194 JAV dolerius.

ITF serijos vyrų teniso turnyro Tunise prizų fondą sudaro 25 tūkst. JAV dolerių.

