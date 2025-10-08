Šiaurės Korėjos sunkiaatletė liko be pasaulio rekordo po teisėjų sprendimo – sporto bendruomenė pasipiktinusi

Šiaurės Korėjos sunkiaatletė Kim Il-gyong naujojoje svorio kategorijoje išrovė 104 kg, stūmime pridėjo dar 132 kg ir užsitikrino auksą. Kai varžybų nugalėtoja jau buvo aiški, K.Il-gyong dar buvo likęs paskutinis bandymas stūmimo rungtyje.
Šiaurės Korėjos sportininkei buvo paruošta 134 kg svorio štanga – ją iškėlus, būtų pasiektas pasaulio rekordas. K. Il-gyong netrukus atliko savo bandymą, pakėlė štangą, sulaukė 3 teisėjų patvirtinimo, kad bandymas yra sėkmingas ir džiaugėsi rekordu.
Visgi, po kelių akimirkų pasirodė informacija, jog teisėjai peržiūri K. Il-gyong bandymą, nes jiems kilo įtarimų, kad taisyklės buvo pažeistos. Netrukus Šiaurės Korėjos sunkiaatletės rekordinis bandymas buvo neįskaitytas. Teigiama, kad K. Il-gyong, užsikėlusi štangą ant pečių, ją neleistinai sujudino, o tada pakėlė.
Teisėjų sprendimas sukėlė didelį pasipiktinimą tarp sunkiosios atletikos gerbėjų. Net ir čempionato komentatoriai sunkiai galėjo suprasti tokį sprendimą.
„Visi sunkiaatlečiai tai daro. Tai siaubingas sprendimas. Man atrodo, kad ji tiesiog įkvėpė oro ir tiek. Tokio griežto teisėjavimo dar nebuvau matęs“, – stebėjosi komentatorius.
Vietoj dviejų pasaulio rekordų, K. Il-gyong čempionatą paliko tik su vienu (236 kg dvikovėje).
Šiaurės Korėjos delegacija Norvegijoje kol kas visiškai dominuoja. Korėjiečiai jau laimėjo 5 iš 10 galimų aukso medalių ir tvirtai pirmauja šalių įskaitoje.
