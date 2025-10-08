Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Šiaurės Korėjos sunkiaatletė liko be pasaulio rekordo po teisėjų sprendimo – sporto bendruomenė pasipiktinusi

2025-10-08 13:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-08 13:02

Norvegijoje vykstančiame pasaulio sunkiosios atletikos čempionate daug apkalbų sukėlė teisėjų sprendimas moterų svorio kategorijos iki 58 kg varžybose.

Kim Il-gyong | „Stop“ kadras

Norvegijoje vykstančiame pasaulio sunkiosios atletikos čempionate daug apkalbų sukėlė teisėjų sprendimas moterų svorio kategorijos iki 58 kg varžybose.

0

Šiaurės Korėjos sunkiaatletė Kim Il-gyong naujojoje svorio kategorijoje išrovė 104 kg, stūmime pridėjo dar 132 kg ir užsitikrino auksą. Kai varžybų nugalėtoja jau buvo aiški, K.Il-gyong dar buvo likęs paskutinis bandymas stūmimo rungtyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiaurės Korėjos sportininkei buvo paruošta 134 kg svorio štanga – ją iškėlus, būtų pasiektas pasaulio rekordas. K. Il-gyong netrukus atliko savo bandymą, pakėlė štangą, sulaukė 3 teisėjų patvirtinimo, kad bandymas yra sėkmingas ir džiaugėsi rekordu.

Visgi, po kelių akimirkų pasirodė informacija, jog teisėjai peržiūri K. Il-gyong bandymą, nes jiems kilo įtarimų, kad taisyklės buvo pažeistos. Netrukus Šiaurės Korėjos sunkiaatletės rekordinis bandymas buvo neįskaitytas. Teigiama, kad K. Il-gyong, užsikėlusi štangą ant pečių, ją neleistinai sujudino, o tada pakėlė.

Teisėjų sprendimas sukėlė didelį pasipiktinimą tarp sunkiosios atletikos gerbėjų. Net ir čempionato komentatoriai sunkiai galėjo suprasti tokį sprendimą.

„Visi sunkiaatlečiai tai daro. Tai siaubingas sprendimas. Man atrodo, kad ji tiesiog įkvėpė oro ir tiek. Tokio griežto teisėjavimo dar nebuvau matęs“, – stebėjosi komentatorius.

Kim Il-gyong world record, no lift. Good to see that the IWF is working extra hard to make the already unpopular sport even worse for the viewers. Great job really.
by u/palesz77 in weightlifting

Vietoj dviejų pasaulio rekordų, K. Il-gyong čempionatą paliko tik su vienu (236 kg dvikovėje).

Šiaurės Korėjos delegacija Norvegijoje kol kas visiškai dominuoja. Korėjiečiai jau laimėjo 5 iš 10 galimų aukso medalių ir tvirtai pirmauja šalių įskaitoje.

Pasaulio sunkiosios atletikos čempionatą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

