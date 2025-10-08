„Hapoel“ ilgai neturės brazilo

Skelbiama, kad 30 metų 208 cm ūgio Bruno Caboclo bus atlikta nugaros operacija, todėl jis nerungtyniaus bent jau kelis mėnesius.
Brazilas kentėjo nugaros skausmus, todėl nežaidė nė vieno mačo šiame sezone.
Praėjusiame Europos taurės sezone B.Caboclo per 17 minučių įmesdavo 7,4 taško, atkovodavo 3,7 kamuolio ir rinkdavo 8,2 naudingumo balo.
