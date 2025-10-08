Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Hapoel“ ilgai neturės brazilo

2025-10-08 12:46 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-08 12:46

Tel Avivo „Hapoel“ komanda dar ilgai rikiuotėje neturės aukštaūgio.

B.Caboclo sustabdė nugaros problemos

Tel Avivo „Hapoel“ komanda dar ilgai rikiuotėje neturės aukštaūgio.

0

Skelbiama, kad 30 metų 208 cm ūgio Bruno Caboclo bus atlikta nugaros operacija, todėl jis nerungtyniaus bent jau kelis mėnesius.

Brazilas kentėjo nugaros skausmus, todėl nežaidė nė vieno mačo šiame sezone.

Praėjusiame Europos taurės sezone B.Caboclo per 17 minučių įmesdavo 7,4 taško, atkovodavo 3,7 kamuolio ir rinkdavo 8,2 naudingumo balo.

