TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Irmantas Kačinskas pasaulio sunkiosios atletikos čempionate iškovojo 14-ąją vietą

2025-10-08 12:38 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-08 12:38

Norvegijoje vykstančiame pasaulio sunkiosios atletikos čempionate pirmasis iš lietuvių startavo Irmantas Kačinskas.

Irmantas Kačinskas | „Stop“ kadras

Norvegijoje vykstančiame pasaulio sunkiosios atletikos čempionate pirmasis iš lietuvių startavo Irmantas Kačinskas.

0

Vyrų svorio kategorijos iki 88 kg dvikovėje lietuvis surinko 330 kg ir užėmė 14-ą vietą tarp 31 atleto. Tiek rovimo (150 kg), tiek stūmimo (180) rungtyse I. Kačinskas buvo 16-as.

Auksą laimėjo kolumbietis Yeisonas Lopezas (387 kg dvikovėje, 177 kg rovime + 210 kg stūmime). Antras buvo Šiaurės Korėjos atstovas Kwangas Ryolas Ro (377 kg, 162+215), trečias – moldavas Marinas Robu (369 kg, 169+200).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasaulio sunkiosios atletikos federacija neseniai pakoregavo svorio kategorijas, todėl šių metų pirmenybėse krenta daugybė planetos rekordų naujose svorio kategorijose.

Trečiadienį čempionate startuos dar du lietuviai – Lijana Jakaitė bei Lukas Kordušas.

Pasaulio sunkiosios atletikos čempionatą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

