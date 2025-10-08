Irmantas Kačinskas pasaulio sunkiosios atletikos čempionate iškovojo 14-ąją vietą

Vyrų svorio kategorijos iki 88 kg dvikovėje lietuvis surinko 330 kg ir užėmė 14-ą vietą tarp 31 atleto. Tiek rovimo (150 kg), tiek stūmimo (180) rungtyse I. Kačinskas buvo 16-as.
Auksą laimėjo kolumbietis Yeisonas Lopezas (387 kg dvikovėje, 177 kg rovime + 210 kg stūmime). Antras buvo Šiaurės Korėjos atstovas Kwangas Ryolas Ro (377 kg, 162+215), trečias – moldavas Marinas Robu (369 kg, 169+200).
Pasaulio sunkiosios atletikos federacija neseniai pakoregavo svorio kategorijas, todėl šių metų pirmenybėse krenta daugybė planetos rekordų naujose svorio kategorijose.
Trečiadienį čempionate startuos dar du lietuviai – Lijana Jakaitė bei Lukas Kordušas.
Pasaulio sunkiosios atletikos čempionatą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
