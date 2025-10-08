Fechtavimo Baltijos lygos pirmajame etape sidabras – Žilionytei ir Valeikai

Jaunių merginų grupėje geriausiai pasirodžiusi Beatričė Žilionytė užėmė 2 vietą iš 81 dalyvės. Laimėjusi visas kovas pogrupyje, ji į atkrintamąsias pateko pirmu reitingo numeriu. Beatričė 15:1 įveikė M. Kunigauskaitę, 15:9 – N. Grabovskytę, 15:5 – estę J. Pukson, 15:12 – estę V. Krupeniną, o pusfinalyje 15:5 nugalėjo dar vieną Estijos sportininkę M. Zadvornają. Finale Beatričė po atkaklios kovos 13:15 nusileido estei A. Nikolajevai ir pasipuošė sidabro medaliu. Taip pat puikiai pasirodė Veronika Klivytė, patekusi tarp 16 geriausių ir užėmusi 12 vietą.
Jaunių vaikinų grupėje Liutauras Valeika iškovojo sidabro medalį. Jis pogrupyje laimėjo keturias kovas iš šešių ir į atkrintamąsias pateko 18 reitingo numeriu. Nors pradėjo iš žemesnės pozicijos, Liutauras sėkmingai žengė iki finalo, kuriame 5:15 nusileido estui B. Kolomijecui. Tarp aštuonių geriausių prasibrovė Artemijus Sosna, užėmęs 5 vietą.
Jaunimo merginų grupėje antrą varžybų dieną vėl geriausiai pasirodė Beatričė Žilionytė, patekusi tarp 8 stipriausių sportininkių ir užėmusi 8 vietą. Kovoje dėl patekimo į pusfinalį ji 5:15 pralaimėjo estei Eliisai Kikerpill. Tarp 16 geriausių taip pat pateko Liepa Kaminskaitė (10 vieta) ir Patricija Vitonė (11 vieta).
Jaunimo vaikinų grupėje geriausiai pasirodė Lukas Lagunavičius, užėmęs 6 vietą. Jis pogrupyje laimėjo penkias kovas iš šešių ir sėkmingai pateko į aštuntuką. Kovoje dėl vietos pusfinalyje Lukas 10:15 pralaimėjo estui Danieliui Liskmanui. Iš viso šioje grupėje varžėsi 68 sportininkai.
Spalis – kovos su krūties vėžiu solidarumo mėnuo, tad Lietuvos fechtavimo federacija nusprendė dalį surinktų starto mokesčių skirti POLA (pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija).
Varžybų rėmėjai – ME2U, Oshee Lietuva bei Sapiens vitaminai skyrė prizus jauniesiems fechtuotojams.
Baltijos lygos metu gražių jubiliejų proga buvo pasveikinti Lietuvos fechtavimo federacijos prezidentas Vytautas Polujanskas bei Kauno fechtavimo klubo „Dvikova“ trenerė Rasa Ažukienė.
