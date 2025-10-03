Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Lietuvos tekvondo rinktinė Europos mažųjų šalių čempionate Rygoje iš viso iškovojo 18 medalių

2025-10-03 20:55 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-03 20:55

Rygoje (Latvija) vyko Europos mažųjų šalių tekvondo čempionatas, subūręs 15 valstybių sportininkus. Šis turnyras yra išskirtinės svarbos – jis suteikia galimybių mažesnių Europos šalių atstovams tobulėti, semtis patirties tarptautinėje arenoje ir išmėginti jėgas prieš kitų šalių sportininkus.

Turnyro akimirka | Organizatorių nuotr.

Turnyro akimirka | Organizatorių nuotr.

1

Lietuvos rinktinė šiame čempionate pasirodė įspūdingai – sportininkai iškovojo net 18 medalių ir užėmė 1-ąją komandinę vietą tarp suaugusiųjų moterų.

Išskirtiniai pasiekimai – olimpinio jaunimo festivalio kovotojų triumfas

Ypač džiugina mūsų jaunųjų talentų, dalyvavusių Europos jaunimo olimpiniame festivalyje, rezultatai.

Aironas Survila (-73 kg, jauniai) tapo čempionu ir užėmė 1 vietą, dar kartą įrodydamas savo meistriškumą tarptautinėje arenoje.

Nojus Jakelaitis (-73 kg, jauniai) iškovojo 2 vietą, taip pratęsdamas savo įspūdingą pasirodymų seriją ir užtikrindamas, kad Lietuva išliktų tarp stipriausių jaunimo tekvondo šalių Europoje.

Šių sportininkų pasiekimai – ne tik asmeninis laimėjimas, bet ir visos šalies pasididžiavimas, rodantis kryptingą Lietuvos tekvondo sporto augimą.

Susitikimai dėl ateities vizijų

Čempionato metu Lietuvos atstovai susitiko su Europos tekvondo sąjungos (ETU) ir oficialios įrangos partnerės Daedo atstovais. Pokalbių metu aptartos šio tipo varžybų tobulinimo kryptys bei vizijos, skirtos užtikrinti dar platesnes galimybes mažųjų šalių sportininkams ateityje.

Medalininkai

Jaunučiai ir jauniai:

1 vieta – Meida Masytė (-55 kg)

1 vieta – Aironas Survila (-73 kg)

2 vieta – Nojus Jakelaitis (-73 kg)

3 vieta – Kajus Jakelaitis (-63 kg)

3 vieta – Danielius Gapšys (-49 kg)

3 vieta – Paulius Žiūrauskas (-45 kg)

2 vieta – Austėja Griciūtė (-52 kg)

3 vieta – Gabija Griciūtė (-51 kg)

2 vieta – Katalėja Rybkina (-55 kg)

3 vieta – Grantas Speičys (-41 kg)

3 vieta – Ieva Jurpalytė (-55 kg)

Suaugusieji:

1 vieta – Gerda Meištininkaitė (-57 kg)

2 vieta – Ugnė Janušauskaitė (-49 kg)

2 vieta – Melita Mikalevičiūtė (-67 kg)

2 vieta – Gabijus Balčiūnas (-87 kg)

3 vieta – Anastasia Sydorenko (-49 kg)

3 vieta – Estela Magdalena Matkevičiūtė (-57 kg)

3 vieta – Tadas Laucevičius (-68 kg)

1-oji komandinė vieta tarp suaugusiųjų moterų

