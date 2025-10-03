Lietuvos tekvondo rinktinė Europos mažųjų šalių čempionate Rygoje iš viso iškovojo 18 medalių

Lietuvos rinktinė šiame čempionate pasirodė įspūdingai – sportininkai iškovojo net 18 medalių ir užėmė 1-ąją komandinę vietą tarp suaugusiųjų moterų.
Išskirtiniai pasiekimai – olimpinio jaunimo festivalio kovotojų triumfas
Ypač džiugina mūsų jaunųjų talentų, dalyvavusių Europos jaunimo olimpiniame festivalyje, rezultatai.
Aironas Survila (-73 kg, jauniai) tapo čempionu ir užėmė 1 vietą, dar kartą įrodydamas savo meistriškumą tarptautinėje arenoje.
Nojus Jakelaitis (-73 kg, jauniai) iškovojo 2 vietą, taip pratęsdamas savo įspūdingą pasirodymų seriją ir užtikrindamas, kad Lietuva išliktų tarp stipriausių jaunimo tekvondo šalių Europoje.
Šių sportininkų pasiekimai – ne tik asmeninis laimėjimas, bet ir visos šalies pasididžiavimas, rodantis kryptingą Lietuvos tekvondo sporto augimą.
Susitikimai dėl ateities vizijų
Čempionato metu Lietuvos atstovai susitiko su Europos tekvondo sąjungos (ETU) ir oficialios įrangos partnerės Daedo atstovais. Pokalbių metu aptartos šio tipo varžybų tobulinimo kryptys bei vizijos, skirtos užtikrinti dar platesnes galimybes mažųjų šalių sportininkams ateityje.
Medalininkai
Jaunučiai ir jauniai:
1 vieta – Meida Masytė (-55 kg)
1 vieta – Aironas Survila (-73 kg)
2 vieta – Nojus Jakelaitis (-73 kg)
3 vieta – Kajus Jakelaitis (-63 kg)
3 vieta – Danielius Gapšys (-49 kg)
3 vieta – Paulius Žiūrauskas (-45 kg)
2 vieta – Austėja Griciūtė (-52 kg)
3 vieta – Gabija Griciūtė (-51 kg)
2 vieta – Katalėja Rybkina (-55 kg)
3 vieta – Grantas Speičys (-41 kg)
3 vieta – Ieva Jurpalytė (-55 kg)
Suaugusieji:
1 vieta – Gerda Meištininkaitė (-57 kg)
2 vieta – Ugnė Janušauskaitė (-49 kg)
2 vieta – Melita Mikalevičiūtė (-67 kg)
2 vieta – Gabijus Balčiūnas (-87 kg)
3 vieta – Anastasia Sydorenko (-49 kg)
3 vieta – Estela Magdalena Matkevičiūtė (-57 kg)
3 vieta – Tadas Laucevičius (-68 kg)
1-oji komandinė vieta tarp suaugusiųjų moterų
