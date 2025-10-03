Europos kanupolo čempionate – lietuvių iškovota 9-a vieta ir bilietas į pasaulio jaunimo čempionatą

Per 7 rungtynes iškovojusi 4 pergales ir patyrusi 3 pralaimėjimus, Lietuvos rinktinė užėmė 9 vietą tarp 15-os čempionato dalyvių. Ši pozicija garantavo Lietuvos rinktinei ir kelialapį į pasaulio jaunimo čempionatą.
Grupių varžybas Lietuvos kanupolininkai pradėjo pralaimėjimu 5:9 Danijos bendraamžiams. Lietuvos rinktinei J. Petrokas pelnė 3 įvarčius, po kartą pasižymėjo D. Lipski ir R. Tomkovidas. Antrose rungtynėse lietuviai 2:1 nugalėjo švedus. Abu įvarčius nugalėtojams pelnė J. Petrokas. Trečiame susitikime Lietuvos rinktinė 2:5 turėjo pripažinti šveicarų pranašumą. Lietuvių gretose įvarčius pelnė D. Lipski ir R. Tomkovidas. Paskutinėse grupės rungtynėse Lietuvos jaunimas tik po atkaklios kovos 5:7 pralaimėjo vėliau Europos čempionų titulą iškovojusiems ispanams. Lietuvos rinktinei J. Petrokas pelnė 2 įvarčius, po kartą pasižymėjo L. Kuodis, A. Drazdauskas-Bernatavičius ir L. Debesys.
Į ketvirtfinalį tik dėl prastesnio įmestų ir praleistų įvarčių skirtumo nepatekę Lietuvos kanupolininkai tęsė kovas dėl 9-15 vietų. Europos čempionatą lietuviai baigė trimis pergalėmis iš eilės.
Pirmose antro etapo rungtynėse Lietuvos rinktinė 7:4 nugalėjo Portugaliją. D. Lipski pelnė 2 įvarčius, po įvartį prie pergalės pridėjo D. Debesys, A. Drazdauskas–Bernatavičius, L. Blaževičius ir M. Mickevič. Lietuviai pergalių seriją pratęsė 3:2 nugalėję Airiją. Po įvartį pelnė L. Kuodis, J. Petrokas ir D. Debesys. Europos čempionatą Lietuvos rinktinė baigė 2:1 įveikdama Belgiją. L. Kuodis nugalėtojams pelnė 2 įvarčius, dar vieną įvartį įmetė D. Lipski.
„Kiekvienas sportininkas tikisi, kad bus dar geriau, bet tikrai labai džiaugiamės pasiektu rezultatu. Tikėjomės kovoti dėl 9-12 vietų, todėl užimta 9 vieta yra labai gerai. Labai nedaug mums trūko iki išsvajotojo aštuntuko. Pritrūko dar vienos pergalės grupėje arba pelnyti bent vienu įvarčiu daugiau“, – teigė Lietuvos rinktinės trenerė Rasa Kudabienė.
Trakuose – kur treniruojasi Lietuvos jaunimo rinktinės pagrindas – dirbanti trenerė sako, kad puikų rezultatą lėmė intensyvus pasirengimas Europos čempionatui, nors Lietuvoje sąlygos nėra palankios ir kanupolo geografija mūsų šalies miestuose nėra išsiplėtojusi.
„Kandidatų į rinktinę turime palyginti nedaug. Bet kai sužinojome, jog dalyvausime Europos čempionate, labai intensyviai ruošėmės. Su beveik ta pačia sudėtimi dalyvavome net aštuoniuose turnyruose Lenkijoje, Čekijoje ir Vokietijoje. Turnyre Berlyne pavyko patekti į finalą ir užėmėme antrą vietą. Vyko intensyvus pasiruošimas ir iki turnyrų. Ruošėmės tiek fiziškai, tiek ir šlifavome derinius salėse. Tai davė rezultatus Europos čempionate. Ko gero, gražiausias rungtynes sužaidėme su ispanais. Ilgokai netgi pirmavome prieš Europos čempionus, tai visi nustebę suėjo pažiūrėti, kas čia duoda į kaulus favoritams“, – sakė R. Kudabienė.
Į Europos čempionato devintuką patekusi Lietuvos rinktinė užsitikrino vietą ir pasaulio jaunimo U21 čempionate.
„Tai svarbus pasiekimas. Gaila tik, kad net penki šios jaunimo rinktinės kanupolininkai jau pereina į suaugusiųjų grupę ir negalės žaisti pasaulio jaunimo čempionate. Ieškosim kitų, rinktinę papildyti galinčių sportininkų. Trakuose vaikų ir jaunimo netrūksta, bet norėtųsi didesnio aktyvumo kituose miestuose. Realiai, kanupolas vystomas tik keturiuose šalies miestuose – Trakuose, Vilniuje, Kaune ir Alytuje. Dar prisijungia ir Daugai. Kita didelė problema – mūsų klimato sąlygos. Geriausiu atveju mes ant vandens galime treniruotis tik penkis mėnesius nuo gegužės iki rugsėjo pabaigos. Todėl sunku konkuruoti su varžovais, kurie ant vandens gali žaisti mažiausiai devynis, o kai kurie ir visus metus. Todėl mūsų užimta 9 vieta ir tikrai labas geras rezultatas“, – tvirtino Lietuvos jaunimo kanupolo rinktinės trenerė.
Pasaulio jaunimo kanupolo čempionatas vyks kitų metų rugsėjį Diuseldorfe (Vokietija).
