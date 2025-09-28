Viktorija Senkutė: „Sezono pradžioje net netikėjau, kad pavyks patekti į pasaulio čempionato A finalą“

Viktorija Senkutė moterų vienviečių valčių (W1x) A finale distanciją įveikė per 7:20,67 min. ir pasiekė geriausią karjeroje rezultatą planetos pirmenybėse, užimdama ketvirtą vietą. Tai buvo antrasis Vikos planetos pirmenybių A finalas. 2023 metais ji užėmė šeštą vietą.
„Labiau savimi pasitikėjau, tikrai rizikavau, tikrai atidaviau visas jėgas. Šiandien šiek tiek pritrūko, bet vis tiek labai džiaugiuosi“, – savo pasirodymą vertino V. Senkutė.
Aukso medalį fantastiškoje kovoje laimėjo airė Fiona Murtagh (7:12,27 min.), fotofiniše 0,03 sek. aplenkusi favorite laikytą britę Lauren Henry (7:12,30 min.). Bronzos medalį iškovojo danė Frida Sanggaard Nielsen (7:15,89 min.). Būtent šis moterų trejetukas medalius šiemet skynė ir Europos čempionate, ir pasaulio taurės antrajame etape Lozanoje. Šiose varžybose Viktorija abukart buvo penkta.
„Esu viena iš nedaugelio vienvetininkių, sugrįžusi po Paryžiaus olimpinių žaidynių, tad savo progresą vertinu tikrai gerai, nes po sezono ilsėjausi ilgiau nei įprastai. Sezono pradžioje net netikėjau, kad pavyks patekti į pasaulio čempionato A finalą. Ketvirta vieta tikrai labai džiugina. Aišku, medinis medalis – visada norisi parvežti tikrą“, – juokėsi Vika.
Tuo metu Giedrius Bieliauskas užėmė 5-ą vietą. Lietuvos irkluotojas vyrų vienviečių valčių (M1x) A finalą pradėjo itin galingai ir pirmus 800 metrų irklavo antras, tačiau tuomet tituluoti varžovai įjungė aukštesnes pavaras ir nurūko į priekį.
Pirmą kartą karjeroje planetos pirmenybių A finale dalyvavęs Giedrius finišavo per 6:48,08 min.
„Jaučiuosi patobulėjęs nuo praėjusių metų, patobulėjęs nuo Europos čempionato ir pasaulio taurės varžybų. Jau A finale nebe šeštas, o penktas – mane tai tenkina, nors dar yra kur tobulėti“, – po finišo mindamas dviratį-treniruoklį komentavo G. Bieliauskas.
Aukso medalį iškovojo šią vasarą Trakuose Lietuvos čempionate dalyvavęs graikas Stefanos Ntouskos (6:36,75 min.), sidabrą laimėjo vokietis Oliver Zeidler (6:37,17 min.), bronzą – neutralus atletas (6:38,60 min.).
„Geras jausmas, smagu su jais pasilenktyniauti, pasimatuoti, bet dar tikrai reikia pridėti, kad juos aplenkti. Tačiau viskas įmanoma“, – pabrėžė Lietuvos irkluotojas.
Naują pasaulio čempionato rungtį sekmadienį išbandė Ugnė Juzėnaitė ir Arnedas Kelmelis – Šanchajuje jie startavo mišrių porinių dviviečių valčių klasėje (Mix2x).
Lietuviai atrankos plaukime finišavo ketvirti (6:49,38 min.), o B finale – treti (6:49,22 min.). Abu plaukimai vyko 3 val. skirtumu, tačiau B finale Ugnė ir Arnedas dar turėjo jėgų surengti galingą spurtą – įpusėjus distancijai mūsiškiai irklavo paskutiniai, tačiau tuomet įjungė aukštesnę pavarą ir iki pat finišo kovojo dėl antrosios pozicijos.
Galutinėje įskaitoje Lietuvos pora užėmė 9-ą vietą.
„Labai smagu, kad nedaug nuo visų atsilikome. Žinome, kad esame debiutantai, turbūt ir jauniausia komanda su mažiausiai pasiekimų, o tikrai netoli visų buvome ir B finale tikrai gerą kovą davėme“, – vertino Ugnė.
Kiek anksčiau čempionate ji su Kamile Kralikaite moterų pavienių dviviečių valčių (W2-) klasėje užėmė dešimtą vietą, o Arnedas su Povilu Juškevičiumi tokioje pačioje vyrų klasėje (M2-) buvo penkti.
„Susiirklavome labai puikiai. Abu porinį irklą esame irklavę daugelį metų, tad persėsti iš pavienio irklo nebuvo problema ir susiirklavome ganėtinai greitai“, – kalbėjo A. Kelmelis.
