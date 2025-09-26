Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Irklavimas

Lietuvos irkluotojų ketvertukas – ketvirtas pasaulyje

2025-09-26 15:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-26 15:09

Šanchajuje (Kinija) vykstančiame 2025 m. pasaulio irklavimo čempionate antroji Lietuvos įgula stojo į kovą dėl medalių – A finale penktadienį varžėsi vyrų pavienė keturvietė valtis.

Dovydas Stankūnas, Mantas Juškevičius, Povilas Stankūnas ir Domantas Stankūnas (LIF / Balint Czucz nuotr.) | Organi

Šanchajuje (Kinija) vykstančiame 2025 m. pasaulio irklavimo čempionate antroji Lietuvos įgula stojo į kovą dėl medalių – A finale penktadienį varžėsi vyrų pavienė keturvietė valtis.

1

Galingais yriais startavę ir šiek tiek priekyje pairklavę Dovydas Stankūnas, Mantas Juškevičius, Povilas Stankūnas ir Domantas Stankūnas įpusėjus distancijai buvo penkti. Likus 500 metrų iki finišo mūsiškiai išsiveržė į ketvirtą poziciją ir bandė spurtuoti, tačiau ir varžovai apsukų nemažino, tad prie jų pavyko tik priartėti, bet ne aplenkti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ketvirtą vietą pasaulyje užėmusį lietuvių ketvertuką nuo medalio skyrė 1,53 sek.

„Geras rezultatas. Žinoma, tikėjomės geresnio, norėjome geresnio, bet esame patenkinti“, – vertino Domantas.

Planetos čempionais tapo įspūdingą tempą pademonstravę britai (5:48,48 min.), sidabro medalius iškovojo rumunai (5:50,56 min.), bronzą laimėjo olandai (5:52,01 min.), o už lietuvių nugarų liko australai (5:58,60 min.) ir prancūzai (6:01,10 min.).

„Tikėjome, kad galime laimėti medalį, bet atidavėme visas jėgas, o varžovai buvo stipresni“, – pabrėžė Mantas.

Broliai Stankūnai ir M. Juškevičius į vieną valtį susėdo tik šią vasarą ir jau birželio pabaigoje iškovojo bronzą Pasaulio taurės antrajame etape Lozanoje (Šveicarija).

Povilas su Mantu 2022-ųjų planetos pirmenybėse taip pat irklavo pavienę keturvietę. Tąkart kompanijoje su Martynu Džiaugiu ir Povilu Juškevičiumi buvo užimta 5-oji vieta C finale ir 17-oje bendrojoje įskaitoje.

Visiems keturiems vyrams tai buvo pirmasis pasaulio čempionato A finalas jų karjerose. Povilo ir Manto geriausi pasiekimai – C finalas, o Domantas ir Dovydas 2022 m. kartu pavienėje dvivietėje valtyje (M2-) irklavo B finale.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Domantas Stankūnas, Povilas Stankūnas, Mantas Juškevičius ir Dovydas Stankūnas l LIF nuotr.
Fantastiškai irklavęs lietuvių ketvertukas kovos dėl pasaulio čempionato medalių

